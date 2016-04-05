Washington Post выпустила статью про оффшоры Порошенко

Об этом на страницах Washington Post пишут президент Киевской школы экономики и профессор экономики Питтсбургского университета Тимофей Милованов и юрист группы VoxUkraine Зоя Милованова.

По их мнению, этот инцидент усилит общественные дебаты в Украине вокруг устаревших законов, касающихся корпоративного управления, потенциальных конфликтов интересов и политической подотчетности среди чиновников самого высокого уровня, цитирует издание ZN.UA.

Они напоминают, что журналисты OCCRP и ICIJ на основе документов панамской компании Mossack Fonseca сделали вывод, что действия Порошенко могут быть противозаконными потому, что он открыл компанию будучи президентом, и потому что он не внес в декларацию данные о ней. Авторы подтверждают, что согласно Конституции Украины, президент не может вести предпринимательскую деятельность.

Однако он может владеть долями в компаниях, хотя не известно, подпадает ли реструктуризация активов под эту норму. Ирония еще в том, что Порошенко обещал диверсифицировать свои активы, но чтобы сделать это определенная бизнес-активность неизбежна.

"Также правда в том, что Порошенко не внес в декларацию данные о том, что он владелец долей в компаниях. Однако это можно оправдать, опираясь на технические моменты: оплаты за активы не было, поэтому требование о декларировании можно не выполнять", - пишут авторы.

Они также обращают внимание на подозрения, что вероятно президент проводил реструктуризацию своих активов для того, чтобы уклониться от уплаты налогов в Украине. Это явление довольно распространено в стране и часто подпитывается плохим корпоративным управлением, слабой защитой права собственности и неудачной оптимизацией налогообложения.

Авторы статьи сомневаются, что президент пытался избежать уплаты налогов. Вместе с тем, может иметь место сценарий, согласно которому в будущем при продаже бизнеса президента Украина потеряет налоговые взыскания с данной сделки. В то же время, выбор Британских Виргинских островов, Кипра или даже Нидерландов для создания дочерних фирм вполне соответствует украинским бизнес-практикам, но это очень плохое политическое решение.

Такие структуры обычно используются для продажи доходного бизнеса с минимальным уровнем налогообложения и при этом еще и за границей, где весь доход генерируется. Эксперты пишут, что с одной стороны, как не странно, Порошенко действовал в рамках обычных бизнес-практик для Украины. Он указал себя прямым владельцем доли офшорной компании. Хотя обычно истинные владельцы прячутся за юридическими учредителями, трастами или номинальными правообладателями.

Также авторы обращают внимание на то, что корпорация Roshen также выплатила значительные суммы налогов Украине. В 2015 году кондитерская компания президента оказалась среди 74 крупнейших налогоплательщиков страны, уплатив 1,3 миллиарда гривен государству.

"Поэтому обнародованные документы не обнаруживают никаких серьезных нарушений со стороны президента. Имеющиеся же нарушения имеют чисто техническую природу. В то же время инцидент возник на фоне наиболее серьезного политического кризиса в Украине после Евромайдана. Президент сейчас занимает шаткую позицию и ему будет тяжело удержать ситуацию под контролем. Скандальное разоблачение изображает его как хитрого бизнесмена, но что из этого следует для страны, остается под вопросом", - говорится в статье.

Авторы добавляют, что офшорный скандал стал очередным драматическим событием в политике Украины. В совокупности они приближают досрочные парламентские выборы. Также они заставят украинцев задуматься о своих ожиданиях от лидеров страны, о конфликтах интересов и разделении бизнеса и политики, а также о создании институтов и законов в новой Украине.