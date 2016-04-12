Посол США: прогресс в борьбе с коррупцией в Украине будет способствовать развитию совместного производства военной техники

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине по итогам посещения Пайеттом взлетно-посадочной полосы аэропорта «Антонов» в Гостомеле.

Целью встречи Пайетта с представителями государственного предприятия «Антонов» было обсуждение возможности расширения сотрудничества с американскими аэрокосмическими компаниями.

«Уже более 25 американских компаний участвуют в партнерстве с ГП «Антонов» – как поставщики, совместные производители на базе обмена технологий, разработчики. Среди них как крупные американские транснациональные, так и малые и средние компании, которые обеспечивают узкоспециализированные детали и услуги. Я не раз говорил о том, что я полон глубокого оптимизма относительно перспектив дальнейшего прогресса американо-украинского сотрудничества и совместного производства военной техники. Эти усилия будут активизироваться дальнейшим прогрессом в борьбе с коррупцией, дальнейшим прогрессом в переходе к корпоративным стандартам управления в государственных предприятиях. И я уверен, что ГП «Антонов» и в дальнейшем будет частью этого продолжительного партнерства», - подчеркнул посол.

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Дипломат напомнил, что он родом из Сан-Диего, штат Калифорния, который считается воздушно-космической столицей Соединенных Штатов.

«Много выдающихся рекордов и начинаний в американской аэрокосмической промышленности состоялись в Сан-Диего. ГП «Антонов» из той же области. Это великан международного авиационно-космического мира и символ человеческого и технического потенциала Украины. И, пожалуй, лучший символ этого – самолет АН-225, или «Мрія», возле которого мы стоим сегодня. Также для меня обнадеживающими были слова президента Гвоздёва (руководитель ГП «Антонов» Михаил Гвоздёв - УНИАН) о будущих проектах, над которыми работает ГП «Антонов», в частности АН-132. Предложения о сотрудничестве с американскими компаниями по разработке новых систем, как АН-148 и АН-158, и уже установленного сотрудничества с американскими аэрокосмическими компаниями как Pratt & Whitney, которые предоставляют двигатели. В этой области Соединенные Штаты и американские компании уже имеют успешный опыт глобального лидерства, и ГП «Антонов» является естественным партнером в этих усилиях», - подчеркнул посол.

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Как сообщал УНИАН, посол США в Украине Джеффри Пайетт подчеркивает, что выделение Украине займа в сумме 1 млрд долларов кредитных гарантий США будет зависеть от формирования ориентированного на реформы нового состава Кабинета министров.