В Белой Церкви часовой сбежал с оружием из воинской части, но был задержан

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона, минувшей ночью 22-летний солдат Н., выполняя обязанности часового внутренней стражи, в условиях особого периода, самовольно оставил воинскую часть и присвоил вверенное ему оружие - автомат АКС-74, штык и патроны к нему и пытался покинуть территорию Киевщины.

«Около 6:50 15 февраля во время проведения розыскных мероприятий беглец был задержан в районе железнодорожного вокзала города Белая Церковь Киевской области, при этом оружие, штык и боевые боеприпасы изъяты», - говорится в сообщении.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4 ст. 407 и ч. 3 ст. 410 УК Украины.

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Проводятся первоочередные следственные действия. Прокуратурой гарнизона готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения – содержание под стражей.

Ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.