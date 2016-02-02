Меркель призвала Путина "использовать свое влияние" на боевиков на Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель настаивает на том, чтобы президент России Владимир Путин повлиял на боевиков на Донбассе для достижения перемирия и доступа наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории Донбасса. Об этом со ссылкой на заявление ее пресс-секретаря сообщает Reuters.

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"В этом вопросе Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов", - рассказал пресс-секретарь Меркель Штеффан Зайберт, описывая послание канцлера ФРГ Путину.

"Канцлер дала понять президенту Путину, что для дальнейшего прогресса в направлении всеобъемлющего политического урегулирования ситуации должны быть и в дальнейшем улучшены условия в области безопасности на востоке Украины, обеспечено соблюдение режима прекращения огня и беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ на весь район конфликта, включая государственную границу Украины", - цитируют Зайберта "РИА Новости".

Также он отметил, что телефонный разговор состоялся по просьбе Путина.

1 февраля президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель согласовали позиции по выполнению Минских договоренностей и по вопросу предоставления украинцам безвизового режима с ЕС.

Порошенко подчеркнул необходимость полного прекращения огня, восстановления украинского контроля за границей, вывода российских войск и освобождения всех заложников.

1 февраля Меркель заявила, что санкции против РФ будут сохранены, пока Россия не выполнит Минские договоренности.

22 января постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич признал факт недопуска представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ к украинско-российской границе на Донбассе, через которую Россия направляет в захваченные части Донецкой и Луганской областей боевиков, оружие, военную технику и боеприпасы.