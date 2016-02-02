Меркель призвала Путина "использовать свое влияние" на боевиков на Донбассе
Кремль должен повлиять на боевиков, чтобы они прекратили нарушать режим тишины.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель настаивает на том, чтобы президент России Владимир Путин повлиял на боевиков на Донбассе для достижения перемирия и доступа наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории Донбасса. Об этом со ссылкой на заявление ее пресс-секретаря сообщает Reuters.
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"В этом вопросе Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов", - рассказал пресс-секретарь Меркель Штеффан Зайберт, описывая послание канцлера ФРГ Путину.
"Канцлер дала понять президенту Путину, что для дальнейшего прогресса в направлении всеобъемлющего политического урегулирования ситуации должны быть и в дальнейшем улучшены условия в области безопасности на востоке Украины, обеспечено соблюдение режима прекращения огня и беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ на весь район конфликта, включая государственную границу Украины", - цитируют Зайберта "РИА Новости".
Также он отметил, что телефонный разговор состоялся по просьбе Путина.
1 февраля президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель согласовали позиции по выполнению Минских договоренностей и по вопросу предоставления украинцам безвизового режима с ЕС.
Порошенко подчеркнул необходимость полного прекращения огня, восстановления украинского контроля за границей, вывода российских войск и освобождения всех заложников.
1 февраля Меркель заявила, что санкции против РФ будут сохранены, пока Россия не выполнит Минские договоренности.
22 января постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич признал факт недопуска представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ к украинско-российской границе на Донбассе, через которую Россия направляет в захваченные части Донецкой и Луганской областей боевиков, оружие, военную технику и боеприпасы.