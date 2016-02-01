Меркель: санкции против РФ будут действовать до полного выполнения минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Берлине.

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«Порошенко в очередной раз доказал, что Украина верна выполнению Минских договоренностей», - заявила она.

Как подчеркнула Меркель, на Донбассе до сих пор нет режима полного прекращения огня, поэтому необходимо продолжать работать в направлении достижения мира.

«Мы попробуем еще раз сесть и обсудить, как нам урегулировать ситуацию на Донбассе», - сказала она, отметив, что «нам нужен длительный период прекращения огня».

«Мы надеемся, что наблюдатели ОБСЕ будут иметь доступ ко всем местам на Донбассе», - отметила канцлер Германии.

«Учитывая то, что Минские соглашения не выполнены, нам придется и в дальнейшем продолжать санкции против России. Если бы Минские соглашения были полностью выполнены, то мы могли бы отменять санкции, но пока этого нет», - подчеркнула Меркель.