Меркель: санкции против РФ будут действовать до полного выполнения минских соглашений
Санкции против России будут сохранены, пока Россия не выполнит минские договоренности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Берлине.
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«Порошенко в очередной раз доказал, что Украина верна выполнению Минских договоренностей», - заявила она.
Как подчеркнула Меркель, на Донбассе до сих пор нет режима полного прекращения огня, поэтому необходимо продолжать работать в направлении достижения мира.
«Мы попробуем еще раз сесть и обсудить, как нам урегулировать ситуацию на Донбассе», - сказала она, отметив, что «нам нужен длительный период прекращения огня».
«Мы надеемся, что наблюдатели ОБСЕ будут иметь доступ ко всем местам на Донбассе», - отметила канцлер Германии.
«Учитывая то, что Минские соглашения не выполнены, нам придется и в дальнейшем продолжать санкции против России. Если бы Минские соглашения были полностью выполнены, то мы могли бы отменять санкции, но пока этого нет», - подчеркнула Меркель.