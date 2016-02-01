Порошенко и Меркель согласовали позиции по выполнению Минских соглашений и безвизовому режиму с ЕС
Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель согласовали позиции по выполнению Минских договоренностей и по вопросу предоставления украинцам безвизового режима с ЕС.
Об этом шла речь во время переговоров Порошенко с Меркель сегодня в Берлине, сообщает пресс-служба президента.
«Президент Украины Петр Порошенко в Берлине провел переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны скоординировали позиции по вопросу выполнения Минских договоренностей», - говорится в сообщении.
Порошенко подчеркнул необходимость полного прекращения огня, восстановления украинского контроля за границей, вывода российских войск и освобождения всех заложников.
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Порошенко и Меркель также скоординировали действия в вопросе предоставления украинцам безвизового режима с ЕС.
«Федеральный канцлер поддержала президента Украины относительно необходимости безотлагательного принятия украинским парламентом оставшихся безвизовых законов», - говорится в сообщении.
Также в переговорах принял участие специальный посланник президента Франции Жак Одибер.
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