"Чурбанский" язык: суд отказался рассматривать материалы защиты Савченко, написанные на украинском

Об этом она заявила во время суда, обратившись к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Элле Памфиловой, передает Медиазона.

«Уже второй раз я вынуждена обращаться к вам на одну и ту же тему – ущемление украинского языка в России. В прошлый раз конвойный назвал его «чурбанским». По моей жалобе проводилась какая-то проверка, но о результатах ее я не знаю.

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В этот раз ситуация еще более вопиющая — подполковник Кузнецов и капитан Юношев (двое из трех прокуроров - ред.) возражали против приобщения материалов, которые привезли с собой свидетели, граждане Украины, на том основании, что они написаны на украинском языке. При том, что переводчик в суде устно перевел все документы. Но коллегия судей с ними согласилась», - говорится в заявлении Савченко, которое она зачитала во время заседания.

«Если бюджет РФ так скуден (чтобы нанять переводчика - ред.), я напомню, сколько денег я сэкономила российскому бюджету, когда четыре месяца отказывалась от пищи. Сейчас еще один месяц я принимаю только лечебное питание для сохранения жизни, приобретая его за свои деньги», - пояснила в заявлении подсудимая.

"Я никогда не питала ненависти к русским или русскоговорящим, мне всегда было все равно, на каком языке говорит человек. Я только против того, чтобы меня заставляли говорить на русском. Сейчас меня все время заставляют – все документы, вся переписка в СИЗО только на русском, украинский запрещен. Даже во время свиданий с родными меня заставляют говорить на русском, потому что те, кто меня подслушивает, должны понимать. Каждое свидание я борюсь за то, чтобы говорить с родными на родном украинском, - рассказывает Савченко.

Савченко в России обвиняют в причастности к убийству двух сотрудников российского телевидения, которые летом 2014 г. без разрешения украинской власти находились под Луганском. Сторона обвинения утверждает, что Савченко вела корректировку огня во время обстрела со стороны украинских военных. Также летчицу обвиняют в незаконном пересечении российской границы.