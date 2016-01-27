Российского консула вызвали "на ковер" в МИД из-за Савченко

21:20, 27 января 2016
Политика
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В связи с системным нарушением судебными органами РФ законного права Надежды Савченко на надлежащую защиту 27 января 2016 в МИД Украины был вызван консул Посольства РФ в Украине и вручена нота протеста против продолжающегося в ее отношении произвола так называемого российского правосудия. 

Фото: Facebook МИД

Об этом сообщает департамент политики и коммуникаций ведомства.

Как отмечается в сообщении, во время встречи российской стороне заявлено требование принять меры по обеспечению Надежды Савченко надлежащей и квалифицированной медицинской помощи в связи с ухудшением ее здоровья, обусловленным голоданием в знак протеста против незаконного содержания в Российской Федерации.

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Внимание представителя Посольства Российской Федерации было привлечено к недопустимости грубого нарушения судебными органами РФ законного права защиты Надежды Савченко представлять в суде материалы неопровержимых доказательств ее невиновности, в том числе - предоставленных украинскими компетентными органами.

Российской стороне было предъявлено требование прекратить издевательства над Надеждой Савченко и другими незаконно удерживаемыми гражданами Украины - политическими заключенными России, немедленно освободить их и обеспечить возвращение в Украину, подчеркивается в сообщении.

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