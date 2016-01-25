Bloomberg: что беспокоит элиту в Давосе?

В статье Саймона Кэннеди и Мэтью Кэмпбелла под названием "Что беспокоит элиту в Давосе?", опубликованной на сайте Bloomberg.com., пишется об основных пунктах, которые обсуждались на ежегодном собрании в рамках Всемирного экономического форума. Руководители, инвесторы и политики беспокоятся из-за отсутствия управления в мире, страдающем от многочисленных кризисов. Глобальная экономика замедляется, финансовые рынки столкнулись с трудностями, есть риск, что управляемый набор проблем может выйти из-под контроля без твердой руки правительств.

"Существует слишком много сложных деталей, и они, кажется, не слишком хорошо сочетаются друг с другом", - сказал Тон Бюхнер, главный исполнительный директор голландской промышленной группы AkzoNobel NV, в интервью в Давосе. "Просто слишком много проблем одновременно".

Неделя началась с предупреждения основателя ВЭФ Клауса Шваба о том, что спад цен на сырьевые товары может увеличить число беженцев в Европе. А закончилась неделя тем, что генеральный директор Salesforce.com Inc. Марк Бениофф жаловался на "кризис лидерства" перед лицом быстрых технологических инноваций, которые могут ухудшить экономические перспективы среднего класса.

"Сильные лидеры"

"Нам нужны сильные лидеры, которые в состоянии дать нам более ясное видение того, куда мы направляемся", - сказал Бениофф.

Китай возглавил список опасений многих участников. Вторая по величине экономика в мире замедляется, она переходит от инвестиций и экспорта к потреблению и услугам, подрывая спрос на нефть и ряд других сырьевых товаров. Сложности с поддержкой юаня и неудачные усилия по укреплению запасов вызвали разговоры о том, что правительство теряет контроль над своей экономикой.

Также в обсуждении: долгожданный переход Федеральной резервной системы США от практически нулевых процентных ставок, которые стимулировали мировую экономику с 2008 года, спад в некогда процветающих странах с развивающейся экономикой, таких как Россия и Бразилия, и по-прежнему слабый экономический рост в Европе. Подчеркивая масштабы проблемы, Международный валютный фонд на прошлой неделе снизил прогноз глобального роста на 2016 год уже в третий раз менее чем за год, до 3,4% с 3,6% в октябре.

"Это изменение архитектуры мировой экономики", - сказал канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн. "Эти сдвиги создают колебания. Вопрос в том, насколько большими они будут".

Беспокойство в Давосе

В Давосе беспокоятся, что без сильного руководства колебания могут усилится. Это, в свою очередь, может еще больше дестабилизировать национальную политику. Когда экономика страдает, "лидеры отчаянно ищут возможность сплотить или отвлечь своих граждан", - сказал Билл Браудер, основатель хедж-фонда Hermitage Capital.

Такой популистский шаг уже предпринят в США, президент Барак Обама теряет все больше влияния перед выборами в ноябре. Магнат недвижимости Дональд Трамп возглавляет опросы республиканцев, в то время как самопровозглашенный социалист Берни Сандерс обходит по популярности Хиллари Клинтон в Демократической партии.

Неважно, кто будет в Белом доме, бизнес-элита "не слишком оптимистично настроена" в отношении того, что он или она найдет выход из тупика в правительстве, - сказала Кэти Энгельберт, генеральный директор консалтинговой фирмы Deloitte LLP.

Давление миграционного кризиса

Европа была основным источником тревоги, когда оплот послевоенного региона начал раскачиваться. В Великобритании близится референдум по вопросу ее членства в Евросоюзе, и социологи считают, что он приведет к концу. Премьер-министр Дэвид Кэмерон еще не объявил свою официальную позицию, даже после того, как руководители таких компаний, как Siemens AG и BAE Plc призвали Великобританию остаться в ЕС.

Между тем, у европейских лидеров "есть всего несколько недель, чтобы представить" решения для прекращения беспрецедентного потока беженцев из стран Ближнего Востока, поскольку теплая погода облегчает мигрантам и беженцам путь, сказал на прошлой неделе Эммануэль Макрон, министр экономики Франции.

Кризис стал настолько серьезным, что появились предположения о вынужденной отставке канцлера Германии Ангелы Меркель, если она не изменит свою политику открытых дверей.

"Европейский союз переживает экзистенциальный кризис" из-за миграционных потоков, сказал инвестор-миллиардер Джордж Сорос. "Он разваливается. И сейчас то время, когда должна появиться крупная инициатива, план Маршалла".

Миграционный кризис в Европе не закончится полностью, пока не ослабеет насилие на Ближнем Востоке. Но теперь это все более туманная перспектива, потому что Саудовская Аравия и Иран борются за доминирование в регионе, а мировые державы пытаются прийти к соглашению в вопросе того, как поступить с президентом Башаром аль-Асадом. Число беженцев, приезжающих в Европу в январе, уже превзошло темп прошлого года: в течение первых 10 дней 2016 года прибыло в три раза больше людей, чем за весь январь 2015 года.

"Большое беспокойство с точки зрения геополитики вызывает не только Ближний Восток, но и Северная Африка, и Юго-Восточная Азия, где межконфессиональный конфликт грозит дестабилизировать гораздо больше государств", - сказал Найал Фергюсон, историк Гарвардского университета.

Это означает, что делегаты на этой неделе вернутся в свои офисы, готовясь к большому количеству потрясений в геополитике и на рынках.

"Я надеюсь, что между рынками и экономикой существует разрыв, как это часто бывает", - сказал Витторио Грилли, один из руководителей JPMorgan Chase & Co. и бывший министр финансов Италии. "Но есть слишком много беспрецедентных факторов, которые не позволяют говорить с уверенностью".