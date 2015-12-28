"Альфа" СБУ на суде над Корбаном выполняет функции "Беркута" - журналист

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

"Открытая война с защитой продолжается. Это борьба не закона, а понятий. Кодекс, партия, "Ваша честь" - эти декорации вызывают иронию у участников. Каким будет приговор, кто ему будет доверять, все это не важно. Сможет ли "Альфа" СБУ отнять у депутатов Корбана или снова взорвется", - написал Бутусов.

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Главный редактор сайта "Цензор" сообщил, что все присутствующие в Днепровском суде силовики - это "Альфа" СБУ.

"В суде несколько десятков сотрудников СБУ, многие в масках, на требования депутатов представиться не реагируют, имен не называют.

Депутаты говорят, что все силовые акции делают СБУшники из "Альфы", которая выполняет функции "Беркута", - сказал Бутусов.

По информации журналиста, группа ППСников из местного райотдела никакого активного участия в силовом противостоянии не берет.