Сотрудники СБУ не допускают в помещение суда врачей скорой помощи - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в перерыве судебного заседания.

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Адвокат рассказала, что у бригады скорой медицинской помощи, которая сопровождает Корбана, после того, как прошли сутки, заканчивается рабочее время.

В связи с этим эти врачи вызвали другую бригаду скорой помощи.

"Однако Служба безопасности Украины не допустила другую бригаду, настаивая на том, что это должны быть исключительно приведенные Службой безопасности врачи", - сказала Томчук.

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Адвокат сообщила, что сторона защиты отказывается от любых других врачей. Она пояснила, что те врачи, которых приводят представители СБУ не имеют с собой никакого удостоверения, не имеют с собой бейджиков, и не могут доказать, что они вообще являются врачами.