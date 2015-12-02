В Генштабе отреагировали на скандал вокруг переданных от США "неисправных" Хамви (фото)

В июле 2015 года в рамках помощи от США Украине бесплатно передано 130 автомобилей HMMWV, также известных как Humvee (Хамви), из них 30 бронированных, говорится в сообщении ГШ в Facebook.

"Автомобили не новые, но имеют небольшой пробег и значительный запас ресурса", - отмечают в Генеральном штабе.

Кроме того, сообщается, что во время эксплуатации техники, в том числе в АТО, действительно возникали проблемные вопросы, в частности по износу шин.

"Для этого ВСУ закупили 158 комплектов автомобильных шин для Хамви, которые должны быть поставлены до 15 декабря. Ремкомплекты и запчасти планируется получить в рамках все той же материально-технической помощи от США. Горючим также обеспечим", - уверяют в ГШ.

Кроме того, ведомство решило разместить оригинальный коллаж, чтобы прекратить дискуссии вокруг "неисправных" Хамви.

Ранее газета Washington Post опубликовала информацию о том, что власти США поставили Украине старое военное оборудование на сумму более 260 миллионов долларов.

По данным издания, украинские войска спецназначения получили от властей США военные джипы, которые Штаты использовали в военных действиях в 1980-90-х годах. В другие части, по информации издания, военнослужащим Украины поставили модель бронежилета, что использовалась в середине 2000-х годов.