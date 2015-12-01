The Washington Post: Поставленная США военная техника разваливается на линии фронта в Украине

Об этом сообщает Томас Гиббонс-Нефф в своей статье «Поставленная США военная техника разваливается на линии фронта в Украине», опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

На окраине подконтрольного сепаратистам города Донецка, например, одно украинское подразделение спецназа использует поставленные США внедорожники Humvees, произведенные, согласно серийным номерам на транспортных средствах, в 80-90-х годах.

В трех внедорожниках Humvees были пластиковые окна и двери – то есть почти отсутствовала защита. Шины на одном из грузовиков взорвались после того, как он проехал всего несколько сотен километров; один из механиков сказал, что это результат слишком долгого хранения на складе.

Другое пехотное подразделение, состоящее примерно из 120 мужчин, получило от Пентагона один бронежилет – того типа, который американские войска перестали использовать в боях в середине 2000-х.

«Если американцы собираются отправлять нам оснащение, пусть не присылают его нам изношенным», - сказал один украинский командир сил спецназа, который, как и другие солдаты, говорил на условиях анонимности, критикуя оснащение своей части.

Устаревшее оборудование было обнаружено возле линии фронта на востоке Украины с помощью механиков, служащих в украинской армии, и через интервью войсками на фронте. В некоторых случаях с помощью серийных номеров отслеживалось происхождение определенных транспортных средств.

Распадающаяся американская техника на линии фронта в Украине породила недоверие и снизила боевой дух украинской армии, заявляют солдаты. По словам экспертов, низкое качество оснащения также ставит под вопрос поставки правительства США на войну, которая длится вот уже второй год, в то время как хорошо оснащенные Россией сепаратисты до сих пор прочно закреплены в восточном регионе Украины.

В последние недели усугубились атаки на линии фронта, украинские войска почти ежедневно сообщают о жертвах. В прошлом месяце пятеро украинских солдат были убиты в один день.

«Что бы ни думали люди, война все еще идет», - сказал другой солдат украинского спецназа.

Humvees, замеченные вблизи фронта боевых действий, - это часть партии, в которой было около 100 внедорожников, поставленных в Украину в начале этого года. Транспортные средства были отправлены в рамках специальных полномочий, предоставленных Конгрессом, которые позволяют президенту быстро отправлять технику в другие страны.

Официальный представитель Пентагона полковник армии Джо Сауэрс не стал комментировать состояние транспортных средств, но сказал в электронном письме, что США по-прежнему направляют технику и обеспечивают подготовку, «чтобы помочь Украине лучше контролировать свои границы и обезопасить их, действовать более безопасно и эффективно, а также сохранить и обеспечить свою территориальную целостность».

Американские чиновники объясняют наличие изношенной американской техники на линии фронта в Украине необходимостью максимально быстрой отправки оборудования в Украину в начале войны.

По словам старшего должностного лица из Министерства обороны, США были абсолютно не готовы к вмешательству России в Украину, и им пришлось искать средства и отвечать на просьбы Украины о помощи «в ускоренном режиме».

«Мы хотели отправить технику туда как можно скорее, но у нас не было денег, предназначенных для решения этого кризиса», - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным, чтобы обсудить сложные политические вопросы. «Означает ли это, что все было идеально? Конечно, нет».

Пока неясно, какая часть техники, отправленной в Украину, непригодна или устарела. Правительство США также отправило и новое оборудование, например, приборы ночного видения и комплекты для оказания первой помощи. Войска также получили современное оборудование, такое как противоартиллерийские, противоминометные радары, и средства связи.

В дополнение к уже устаревшим автомобилям Украине собираются предложить еще 100 внедорожников Humvees того же года выпуска в рамках стандартной армейской программы по передаче дополнительного оборудования "без гарантии качества" зарубежным странам.

Программа отправляет «оснащение, которое не может использовать ни один военнослужащий», сказал чиновник в Пентагоне, который пожелал остаться анонимным, чтобы поговорить откровенно. «В некоторых случаях внедорожники могут быть предоставлены для запасных частей. Они непригодны для использования, но их можно разобрать на части».

В случае с внедорожниками Humvee в Украине подполковник Андрей, оперативный начальник части, которая получила транспортные средства, сказал, что их должны были отправить в рабочем состоянии, а не предназначенными для запчастей. Стоимость шины для внедорожника Humvee в Украине составляет примерно $1000, поэтому военная часть купила дешевый подержанный внедорожник, который стоил немного больше, чем замена двух шин в Humvee.

Особые президентские полномочия – это лишь одна из пяти программ Министерства обороны и Госдепартамента США, которые должны были производить поставки в Украину в ближайшие месяцы с начала конфликта.«Зачем мне оплачивать замену шин, если я могу просто купить автомобиль?» - спрашивает Андрей, который позволил назвать только его имя, чтобы защитить свою семью, живущую на оккупированной Россией территории.

Пентагон также выделил ресурсы для войны, армейские подразделения инициировали различные программы обучения, чтобы помочь молодой украинской армии укрепить свои силы и навыки для собственной защиты. Однако, некоторые считают разваливающееся оборудование на линии фронта символом американской политики, которая мало что предприняла, чтобы поддержать украинское правительство и сдержать новую активную Россию.

Председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей республиканец Мак Торнберри от штата Техас сказал, что помощь Украине в Конгрессе активно поддерживают обе партии. Торнберри отметил недавно принятый закон о национальной обороне, который включал в себя поддержку на сумму $300 миллионов, в том числе и смертоносное вооружение, для сражающейся в боях страны Восточной Европы. Единственная проблема в том, добавил Торнберри, что «мы не можем заставить президента его исполнить».

«В администрации больше всего бояться ухудшения ситуации с Путиным», - сказал Торнберри в недавнем телефонном интервью. «И это существенно ограничивает способности украинцев по защите своей страны».

В свою очередь представитель Совета национальной безопасности, когда его спросили о целях администрации, отказался давать комментарии. Политика помощи Украине отражает желание администрации Обамы «сделать достаточно в военном плане, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить свою территорию», сказала Эвелин Фаркас, бывший заместитель помощника министра обороны США по России / Украине / Евразии. Но она отметила, что можно было бы сделать больше, чтобы сдержать будущие атаки.

«Сейчас ставки высоки, а наши ресурсы не в порядке», - сказала Фаркас.

Она добавила, что дипломатическое решение кризиса может быть достигнуто путем усиления взаимодействия, а именно - в виде отправки оружия в Украину.

Белый дом, однако, выступал против отправки смертоносной помощи, считая, что отправка оружия украинской армии лишь обострит конфликт, отметила Фаркас.

«Речь идет о наших ценностях. Речь идет о праве граждан Украины избирать свое правительство и быть полностью независимыми, а не находиться под контролем России. Мы должны занять четкую позицию, и нам необходимо убедиться, что Украина достигнет успеха», - сказала она.