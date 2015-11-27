"Самопомич" выяснит у своей фракции в Днепропетровске ситуацию во время принесения присяги мэром

Руководство «Самопомочи» будет выяснять у своей фракции в Днепропетровском городском совете вопрос о ситуации во время принесения присяги новоизбранным мэром Днепропетровска Борисом Филатовым.

Об этом председатель фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о сегодняшних событиях в Днепропетровском горсовете.

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Березюк отметил, что "это местные проблемы, и их надо спрашивать". "Почему приняла решение городская организация - мы не знаем, потому что это их дело. То, что, действительно, вчера зал (Верховной Рады - УНИАН) поступил совершенно неадекватно к выбору и днепропетровских граждан, и черниговских, это не имело смысла - не голосовать за это (досрочное прекращение полномочий Филатова в связи с личным заявлением о сложении депутатских полномочий из-за победы на выборах городского головы – УНИАН).

Березюк повторил: «То, что произошло в Днепропетровске - надо спрашивать в Днепропетровске», и отметил, что будет спрошено у городской организации «Самопомочи»: «Почему так произошло, какая причина?».

На вопрос относительно информации, что якобы "Самопомич" в Днепропетровском горсовете находится в определенной коалиции с "Оппозиционным блоком", Березюк ответил, что "Самопомич" является "Самопомочью" и «остается на том месте, где она есть, ни с кем не будет вступать ни в какие альянсы. Только ради развития".

"В городских советах нет коалиций", - сказал он и, говоря о фракции «Самопомочи» в Днепропетровском горсовете, отметил, что это - "сознательные, современные, очень образованные, интеллигентные, патриотичные люди, и ни с какими "Оппозиционными блоками" и другими партиями в коалиции не вступаем".

В то же время, на вопрос о возможности роспуска фракции "Самопомич" в горсовете Днепропетровска Березюк ответил: "Это нереально... Мы очень любим и уважаем господина голову Филатова, но сегодня это не является даже нашей компетенцией это комментировать".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, состоялось первое после местных выборов заседание Днепропетровского городского совета 7-го созыва. Депутаты и избранный мэр Днепропетровска Филатов приняли присягу.

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В то же время, представители «Самопомочи» и «Оппозиционного блока» пытались сорвать заседание. По их словам, законно избранный мэр Филатов не имел права приносить присягу, поскольку Верховная Рада 26 ноября не проголосовала за прекращение его депутатских полномочий.

Филатов считает, что в городском совете создана широкая коалиция с участием «Самопомочи», «Оппозиционного блока» и «Гражданской позиции». Он призвал лидера «Самопомочи» Андрея Садового распустить фракцию «Самопомич» в Днепропетровском горсовете. «Если он ответственный политик – должен принять такое решение», – сказал на брифинге мэр Днепропетровска.

В то же время, в пресс-службе лидера «Самопомочи» заявили, что эту ситуацию «Садовый не комментирует».