В Николаеве СБУ прикрыла фирму по разработке кораблей для силовых структур РФ

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Николаевской области, в конце октября были проведены мероприятия, которые фактически привели к прекращению работы фирмы, которая сотрудничала с российской стороной на протяжении нескольких лет.

Директор и главный конструктор местного ООО пытались неофициально трудоустроить украинских специалистов (конструкторов, инженеров, трубников, электромонтажников) на российское предприятие судостроительного холдинга.

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По данным ведомства, должностные лица предприятия сформировали группу из числа специалистов кораблестроительной отрасли, которых планировали привлечь к строительству кораблей в соседней стране.

"Кроме самого факта сотрудничества со специализированным предприятием страны-агрессора, у фирмы отсутствовали необходимые разрешения Государственного экспортного контроля на право осуществлять за рубежом работы, связанные со строительством военных кораблей", - отмечают в СБУ.

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Директору и главному конструктору объявлены официальные предупреждения от имени СБУ о недопустимости нарушения действующего законодательства Украины.

Также к предприятию применены санкции, предусмотренные требованиями закона о внешнеэкономической деятельности. Функционирование фирмы фактически приостановлено.