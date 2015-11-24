В Николаеве СБУ прикрыла фирму по разработке кораблей для силовых структур РФ
В Николаеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность фирмы, специализировавшейся на разработке конструкторской и технологической документации для военных кораблей ВМФ России и Пограничной службы ФСБ России.
Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Николаевской области, в конце октября были проведены мероприятия, которые фактически привели к прекращению работы фирмы, которая сотрудничала с российской стороной на протяжении нескольких лет.
Директор и главный конструктор местного ООО пытались неофициально трудоустроить украинских специалистов (конструкторов, инженеров, трубников, электромонтажников) на российское предприятие судостроительного холдинга.
Читайте такжеСБУ задержала вербовщика украинских правоохранителей в ФСБ РФ (видео)
По данным ведомства, должностные лица предприятия сформировали группу из числа специалистов кораблестроительной отрасли, которых планировали привлечь к строительству кораблей в соседней стране.
"Кроме самого факта сотрудничества со специализированным предприятием страны-агрессора, у фирмы отсутствовали необходимые разрешения Государственного экспортного контроля на право осуществлять за рубежом работы, связанные со строительством военных кораблей", - отмечают в СБУ.
Читайте такжеСБУ предупредила украинцев об опасности детского спецпитания из России
Директору и главному конструктору объявлены официальные предупреждения от имени СБУ о недопустимости нарушения действующего законодательства Украины.
Также к предприятию применены санкции, предусмотренные требованиями закона о внешнеэкономической деятельности. Функционирование фирмы фактически приостановлено.