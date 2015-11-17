Рада обжалует решение ВАСУ о незаконности своего согласия на арест Мосийчука

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лаптиев сказал в комментарии журналистам после завершения заседания ВАСУ.

Представитель парламента отметил, что необходимо получить полный текст судебного решения.

“И в соответствии с теми доводами, которые уже предоставлялись суду, будем обращаться в соответствии с установленным законом сроком в Верховный суд Украины”, - сказал Лаптиев.

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На вопрос, точно ли парламент обжалует решение ВАСУ в Верховный суд, он отметил, что необходимо будет изучить постановление админсуда, его позицию и определить, почему в решении не учтена позиция стороны ответчика.

“И соответственно подадим”, - добавил представитель парламента.

На вопрос о дальнейшей судьбе дела против Мосийчука, поскольку прокуратура просит о взятии его под стражу, а ВАСУ отменил постановление ВР о разрешении на задержание и арест депутата, Лаптиев ответил, что необходимо “дождаться решения суда и дальнейших действий по обжалованию, или других каких-либо действий, связанных с этим вопросом”.

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Кроме того, он отметил, что постановление ВР еще не считается недействительным, ведь решение ВАСУ еще не вступило в законную силу. Оно вступает в законную силу в течение 10 дней с момента принятия.

“Однако если подается заявление в Верховный суд Украины, то уже после решения ВСУ, который, если найдет основания, откроет и пересмотрит (это дело — УНИАН)”, - сказал Лаптиев.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в совершении ряда преступлений.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 ноября.

23 октября в ГПУ заявили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Мосийчука, а позднее - о том, что он признался в получении взяток.

Сам Мосийчук позже заявил, что признался в получении взяток в результате жестоких пыток.

15 ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Мосийчука освободили из-под стражи. Впоследствии Мосийчук заявил, что находится в Институте Шалимова и готовится к операции.

17 ноября Печерский райсуд Киева перенес на 20 ноября рассмотрение ходатайства ГПУ о продлении сроков содержания Мосийчука под стражей.

Также сегодня ВАСУ удовлетворил иск Мосийчука к Верховной Раде о признании незаконным и отмене постановления парламента о даче согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.