Прогулка в горах Марокко совсем не похожа на восхождение на Говерлу.

Большинство туристов выбирают теплые страны для своего летнего отдыха. И не всегда они действительно готовы к тем температурам, которые являются нормой за пределами умеренного европейского климата. Особенно, если планируется прогулка в дикой местности.

Британская путешественница Элис Моррисон, которая уже много лет живет в Марокко, в авторской статье для The Independent рассказала о базовых правилах загородных прогулок в странах с жарким климатом. Эти советы будут полезны не только тем, кто хочет пешком пересечь Сахару, но и тем, кто планирует просто сходить посмотреть на античные руины на окраине Афин или осмотреть Анталию с высоты ближайшей горы.

Госпожа Моррисон призывает учесть несколько важных моментов, и первый из них - это общее состояние вашего здоровья. Если у вас есть хронические заболевания, которые могут ухудшить кровообращение, не рекомендуется ходить в поход в сильную жару. Однако даже если вы здоровы, риски все равно существуют.

Видео дня

Одна из опасностей пеших прогулок в жару заключается в том, что они могут вызвать тепловой удар. Это когда организм не может контролировать собственную температуру, потому что потоотделение уже не в состоянии охладить тело. Это происходит удивительно быстро, поэтому стоит быть внимательным к своему самочувствию.

Еще одной потенциально смертельной проблемой является обезвоживание, которое может привести к почечной недостаточности. Это когда ваш организм теряет больше жидкости, чем потребляет, и тогда ее не хватает для функционирования внутренних органов. Это особенно опасно в горах, когда вы не только рискуете упасть и травмироваться, но и часто не имеете доступа к медицинской помощи.

Хотя с высотой температура воздуха падает, на вершинах холмов и невысоких гор жара может быть даже более интенсивной, чем в долинах. Все потому, что на больших высотах атмосфера является более разреженной и поэтому хуже фильтрует ультрафиолетовое излучение.

Время суток также является важным фактором. Самая интенсивная жара обычно наблюдается в промежутке между 15 и 18 часами дня, потому что именно в этот период солнце еще сильно припекает, а земля нагрелась уже максимально. В это время лучше отдохнуть где-то в тени.

Кроме того, госпожа Моррисон дала и несколько более конкретных советов:

Никогда не ходите в поход без воды. Как минимум вы должны иметь при себе три литра воды в расчете на один день путешествия. Но даже выходя в дикую местность всего на час или два, все равно возьмите с собой хотя бы одну литровую или полуторалитровую бутылку воды.

Как минимум вы должны иметь при себе три литра воды в расчете на один день путешествия. Но даже выходя в дикую местность всего на час или два, все равно возьмите с собой хотя бы одну литровую или полуторалитровую бутылку воды. Берите с собой электролиты . Электролиты или специальные солевые таблетки пополняют значительную часть микроэлементов, которые вы теряете с потом.

. Электролиты или специальные солевые таблетки пополняют значительную часть микроэлементов, которые вы теряете с потом. Закрывайте тело одеждой . Для европейцев привычно максимально обнажаться в жаркую погоду. Но во многих действительно жарких странах никто не ходит в шортах и майке. Наоборот - местные максимально закрывают тело тканью. И дело не в религиозных убеждениях. Через неприкрытую кожу вы потеряете больше влаги, не говоря уже о риске солнечных ожогов.

. Для европейцев привычно максимально обнажаться в жаркую погоду. Но во многих действительно жарких странах никто не ходит в шортах и майке. Наоборот - местные максимально закрывают тело тканью. И дело не в религиозных убеждениях. Через неприкрытую кожу вы потеряете больше влаги, не говоря уже о риске солнечных ожогов. Защитите свою голову . Не просто кепка, а что-то, что прикроет также затылок и шею, являются абсолютно необходимыми. Потому что в ином случае вам будет очень плохо на следующий день.

. Не просто кепка, а что-то, что прикроет также затылок и шею, являются абсолютно необходимыми. Потому что в ином случае вам будет очень плохо на следующий день. Будьте на связи . Всегда держите под рукой полностью заряженный мобильный телефон и обязательно сообщите кому-то, куда вы направляетесь и когда вас ждать. Поскольку мобильные телефоны разряжаются или могут не работать вне зоны покрытия мобильной сети, старомодное оборудование, такое как карта и компас, может быть бесценным во время длительного похода.

Другие советы от путешественников

Как писал УНИАН, тревел-блогер раскритиковала новомодный тренд, участники которого пытаются посетить как можно больше стран мира. Она убеждена, что важнее впечатления от страны, а не количество штампов в паспорте.

Также мы приводили рассказ женщины, которая поделилась опытом комфортного отдыха с детьми.

Вас также могут заинтересовать новости: