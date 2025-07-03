Когда вы застреваете в романтизации, вы часто ищете не любовь, а подтверждение своей значимости, отметил психолог.

Американский психолог Марк Треверс перечислил тревожные признаки того, что вы романтизируете и идеализируете любовь.

"Часто мы принимаем знакомую боль за любовь. Это может быть связано с детскими установками, которые переносятся во взрослую жизнь. С каждым новым циклом поиска любви и ее отсутствия вы можете заметить, что то, к чему вас тянет, - вовсе не любовь", - отметил он в своей статье для Forbes.

Вот какие признаки он назвал:

Видео дня

Вы путаете эмоциональную интенсивность со страстью. Эмоциональная интенсивность в дисфункциональных отношениях проявляется резкими перепадами настроения. Вы можете испытывать бурные эмоции и чрезмерно думать о партнере, почти до одержимости, или вас привлекают люди, которые так же одержимы вами. В таких отношениях каждый конфликт кажется угрозой разрыва, заставляет сомневаться в себе. Вы забываете, что настоящая любовь дарит безопасность без нереалистичных требований, принятие без условий и поддержку без необходимости доказывать свою ценность.

Вы гонитесь за подтверждением своей ценности, а не за любовью. Когда вы застреваете в романтизации, вы часто ищете не любовь, а подтверждение своей значимости. Вас движет - часто бессознательно - убеждение: "Если этот человек полюбит меня, тогда я буду достойна".

Вы путаете контроль с безопасностью. Такие отношения могут выглядеть почти незаметно. Ученые установили, что определенные романтические убеждения (идеализация любви любой ценой, вера, что ревность - признак преданности, или что отношения должны быть очень эмоциональными) связаны с тенденцией романтизировать контролирующее поведение.

Напомним, ранее психолог рассказал, как отличить любовь от отношений "по привычке".

Вас также могут заинтересовать новости: