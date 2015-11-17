ВАСУ отменил разрешение Рады на привлечение Мосийчука к уголовной ответственности

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья Сергей Горбатюк.

"Иск Мосийчука Игоря Владимировича к Верховной Раде Украины... удовлетворить. Признать противоправными действия Верховной Рады Украины о включении в повестку дня пленарного заседания третьей сессии восьмого созыва Верховной Рады 17 сентября 2015 года и рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на привлечение его как народного депутата Украины к уголовной ответственности, задержание и арест", - сказал он.

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Кроме того, суд постановил "признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады Украины от 17 сентября 2015 года №706-8 о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Мосийчука".

Судья отметил, что постановление суда может быть пересмотрено Верховным судом в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины, и вступает в законную силу после окончания срока на подачу заявления о пересмотре Верховным судом Украины, если такое заявление будет подано.

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.