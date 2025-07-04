Ученые называют волны тепла "тихими убийцами" из-за тысяч жизней, которые они уносят каждый год.

По меньшей мере девять человек в Европе умерли от дикой жары на этой неделе, поскольку эта "тихая убийца" накрыла континент.

Как пишет Sky News, в Италии температура до 38 °C заставила чиновников объявить самые строгие красные предупреждения в 17 крупных городах, включая Милан и Рим, в то время как несколько регионов запретили работу на открытом воздухе во второй половине дня.

Однако СМИ соощили, что 47-летний рабочий упал и умер, когда в полдень заливал бетон на автостоянке на окраине Болоньи, где также был объявлен красный уровень опасности.

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Двое мужчин старше 60 лет умерли на пляжах Сардинии, сообщило информационное агентство ANSA, а в столице Сицилии Палермо в умерла 53-летняя женщина, которая потеряла сознание во время прогулки. Местные СМИ сообщили, что у нее было сердечное заболевание.

Издание отметило, что волны тепла, которые называют "тихими убийцами" уносят жизни тысячи людей в год по всей Европе.

Согласно исследованию, летом 2022 года, которое стало самым жарким в Европе за всю историю наблюдений, из-за жары погибла 61 тыс. человек.

Глава Итальянского общества неотложной медицинской помощи (SIMEU) доктор Алессандро Риккарди сказал, что количество госпитализаций резко возросло в условиях сильной жары.

"Мы наблюдали 10-процентный рост госпитализаций по сравнению со средним показателем по стране, с некоторыми пиками (до 20%) на Сардинии, которая в настоящее время относится к регионам, наиболее пострадавшим от жары", - сказал он.

Как жара влияет на организм?

Жара заставляет организм работать на пределе возможностей, поскольку ему приходится делать усилия, чтобы перекачивать кровь и поддерживать себя в прохладе.

Напряжение нагружает сердце и почки и может привести к отказу органов, сердечному приступу и почечной недостаточности - поэтому тепловой удар часто ухудшает существующие проблемы со здоровьем.

Врачи рассказали, что длительное воздействие жары может подавить способность организма регулировать температуру, что приведет к обезвоживанию, тепловому истощению и потенциально фатальному тепловому удару.

Доктор Акшай Деорас из Университета Рединга предупредил, что к этому следует относиться со всей серьезностью.

Ожидается, что жара в Италии останется и сегодня. Например, во Флоренции столбик термометрапокажет 39 градусов по Цельсию.

Издание отметило, что в городах возникли проблемы с электричеством, а в селах фермеры пожаловались, что фрукты и овощи сгорели, а надои упали.

Жара в Европе

В Испании температуры взлетели еще выше, достигнув 46°C. Власти сообщили о нескольких смертях, связанных с аномальной жарой в нескольких городах. Еще 300 госпитализированы.

Во Франции из-за жары вершина Эйфелевой башни остается закрытой, как и сотни школ.

Тем временем в Германии пожарные боролись с несколькими лесными пожарами в восточных землях Бранденбург и Саксония на фоне температуры 40°C в некоторых районах.

Саманта Берджесс, стратегический руководитель по климату в ECMWF, сказала: "Изменение климата делает волны тепла более частыми и интенсивными и затрагивает более обширные географические районы".

Другие новости о жаре и климате

2 июля прогноз синоптика Игоря Кибальчича указал, что Украину накроет волна жары до +38°. Синоптик прогнозировал жаркую погоду почти по всей стране, но в отдельных регионах ожидаются грозы и кратковременное снижение температуры.

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