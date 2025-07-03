Город может похвастаться идеальным контрастом старого и нового.

Один из недостатков столицы Дании, Копенгагена, - это то, что насколько она оживленная с толпами туристов, особенно в Нюхавне, известном своим рядом ярко раскрашенных домов. Об этом пишет путешественница Анжела Патроне для Daily Express.

Желая исследовать окрестности подальше от города, она наткнулась на три города, которые привлекли ее внимание: они оказались в другой стране, но не слишком далеко. Этими тремя городами были Хельсингборг, Лунд и Мальмё, все они расположены в Швеции.

"Из этих трех мест именно Мальмё действительно привлек меня, и он находился всего в 25 минутах езды от Копенгагена", - сказала она.

Видео дня

Отмечается, что Мальмё - третий по величине город Швеции, он соединён с Копенгагеном огромным Эресуннским мостом (дорога и туннель), который простирается на 8 км через пролив Эресунн. Город может похвастаться идеальным контрастом старого и нового, он переполнен зданиями эпохи голландского ренессанса в Старом городе, а также современными зданиями вдоль набережной.

По словам Патроне, первой остановкой в ​​Мальмё была Сторторгет, большая площадь в самом центре города, где возвышается могучая статуя короля Карла X Густава, а также есть прекрасный фонтан. Площадь окружена интересными историческими зданиями, включая ратушу и бывший дворец.

Всего в пяти минутах ходьбы она оказалась на Гамлла Стаден, красивой маленькой средневековой площади. Это оживленное место для стильных и общительных людей, компактное, живописное и полное баров, ресторанов и кафе.

Интересно, что построенная в 1592 году как рыночная площадь, в основном пешеходная мощеная территория окружена деревянными домами и обеденными террасами и является отличным местом для наблюдения за людьми. Она написала:

"Я приехала сюда ближе к вечеру, когда люди наслаждались напитками и прогуливались. Это хорошее время дня, чтобы оценить архитектуру в относительной тишине, особенно когда солнце выходит, чтобы поздороваться на полпути, что оно и сделало в тот день".

По ее словам, как и в Копенгагене, многие люди, живущие здесь, полагаются на велосипеды, пешие прогулки или общественный транспорт, чтобы передвигаться.

Потом она перехала из центра Мальмё в Вестра-Хамнен - новый и ультрасовременный район, который когда-то был бывшей верфью прямо у моря. Там она посетила одну из самых популярных достопримечательностей Мальмё - небоскреб Turning Torso. Это захватывающая архитектурная достопримечательность, которая впечатляет своим уникальным дизайном.

Отмечается, что для любителей фотографии это идеальный объект, который всегда предлагает новые впечатления с разных точек зрения. Окрестности так же красивы и приглашают посетителей прогуляться.

Перед тем, как покинуть Мальмё, она отправилась на смотровую площадку Öresundsbron, которая находится недалеко от моста Эресунн. Это фантастическое место, чтобы насладиться прекрасным видом на море и мост, особенно пока солнце еще светит.

Новости туризма

Город Шартр находится всего в часе езды от Парижа и обладает всем своим очарованием с гораздо меньшим количеством людей, чем в столице Франции. В нем даже есть свой собственный готический собор - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Собор Нотр-Дам де Шартр. Возвышающиеся шпили и замысловатые витражи захватывают дух, и собор - идеальное место для начала изучения этого "парижского обмана".

Вас также могут заинтересовать новости: