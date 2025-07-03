Он ведет дневной образ жизни.

В Украине можно встретить яркую и токсичную бабочку, которая называется строкатка ненастоящая. У нее яркий узор на крыльях: глубокий черный фон с синеватым блеском, на котором выделяются округлые и овальные белые пятна.

Как сообщают в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, такая эффектная внешность не только эстетически привлекательна, но и выполняет защитную роль: предупредительная окраска (апозематизм) дает сигнал хищникам о ее возможной токсичности и неприятном вкусе.

Размах крыльев строкатки небольшой - всего 2-2,3 сантиметра. Взрослые бабочки питаются нектаром, пользуясь длинным хоботком. Гусеницы, которые появляются в начале августа, менее прихотливы в питании: они поедают разнообразные степные травы.

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Их тело плотно покрыто волосками, которые служат защитой от хищников, но могут вызывать легкие аллергические реакции у людей - зуд или раздражение кожи при прикосновении. Лучшее время для наблюдения за строкаткой - начало и середина лета. За сезон она дает только одно поколение.

Другие жители Чернобыльского заповедника

Ранее специалисты заповедника показали фотографии бронзовки золотистой - жучка, который может "менять" свой цвет на солнце. Они также рассказали интересные факты об этих жуках.

Также в Чернобыльской зоне живут рогачи, более известные в народе как жуки-олени. Они являются представителями крупнейших жесткокрылых украинской фауны.

Однако там можно встретить не только жуков, но и крупных животных и редких птиц. Например, недавно в заповеднике нашли гнезда с птенцами аиста черного.

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