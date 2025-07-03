По мнению президента Украины, Трамп и Путин являются разными людьми и они не имеют общих тем для обсуждения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина очень разными людьми, у которых нет точек соприкосновения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Относительно этого диалога, телефонного разговора между Трампом и Путиным - не уверен, что они имеют много общих идей, общих тем для обсуждения, потому что они очень разные люди", - высказал мнение глава государства.

Видео дня

При этом он добавил, что если речь идет об Украине, то ее власти с самого начала поддержали идею Трампа о безусловном прекращении огня.

"Я говорил не один раз, что мы готовы к любому формату встречи, и я думаю, что в России только Путин является тем, кто принимает реальные решения.

Диалог между Трампом и Путиным

Сегодня, 3 июля, должен состояться телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Этот разговор будет происходить на фоне сообщений, что Соединенные Штаты приостановили передачу Украине критических видов вооружения, в том числе ракет к зенитным комплексам "Пэтриот".

Вас также могут заинтересовать новости: