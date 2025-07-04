Чтобы день 4 июля прошел благополучно, стоит придерживаться народных верований.

Для украинцев дата 4 июля имеет особенный вес. О том, какой сегодня праздник празднуют в нашей стране, точно осведомлены родные полицейских. Не менее важен этот день и для всего мира. А в народе есть верования о том, как не навлечь на себя беду.

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Какой сегодня праздник в мире

Самые известные именинники сегодняшней даты в мировой истории - это географ Джордж Эверест, композитор Стивен Фостер, кинопродюсер Луис Барт Майер, футболист Альфредо Ди Стефано.

Для Америки очень важна дата 4 июля - праздник День независимости США. По всей стране объявляется выходной и проводятся парады, концерты и фестивали, а американцы устраивают пикники.

Какой сегодня праздник в Украине

Рожденные в эту дату украинцы, которые прославили свое имя, это писатель Петр Панч, фотограф и кинооператор Даниил Демуцкий, поэт Игорь Римарук, биатлониста Ирина Петренко, участник Евромайдана и Герой Небесной Сотни Георгий Арутюнан.

У нас есть повод поздравить представителей двух профессий с профессиональным торжеством. В День судебного эксперта успеха желают специалистам в судопроизводстве. Второй праздник сегодня в Украине касается стражей правопорядка - это День национальной полиции.

Какой сегодня праздник церковный

Старый христианский календарь посвящал эту дату чествованию великомученика Иулана Тарсийского. Если же вам интересно, какой сегодня церковный праздник по новому стилю, то стоит почтить епископа Андрея Критского.

Какой праздник 4 июля народный

Крестьяне занимались сбором молодого овса и приготовлением овсяных блюд. Люди верили, что такая пища особенно полезна в эту дату. Девушки умывали лицо овсяным молоком, чтобы кожа стала гладкой.

Для личного счастья в праздник сегодня стоит безвозмездно помочь кому-то, сделать пожертвование или подарок. А православные могут попросить в молитве святому Андрею прощения грехов.

Что нельзя делать сегодня

В давние времена люди серьезно относились к пословицам и приметам, и в эту дату известны следующие:

чем жарче, тем морознее будет зима;

если кот прячется под одеяло, то похолодает;

идет гроза - к урожаю зерна;

если уродилось много ягод, то ждите суровый декабрь.

Чтобы избежать неприятностей, стоит вспомнить, что сегодня за праздник в верованиях наших предков. Запрещено отказывать в помощи, если можете ее оказать, а ещё жадничать и брать взаймы деньги.

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