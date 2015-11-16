Мосийчук готовится к новой операции в Институте им. Шалимова
Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук готовится к операции в Институте им. Шалимова и уезжать из страны не собирается.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Мое освобождение пока временное. Поскольку завтра, 17 ноября, продолжится судебное заседание по моему делу и ГПУ будет просить суд вернуть мне арест как меру пресечения. Но по крайней мере на какое-то время у меня появилась возможность для полноценного лечения в Институте им. Шалимова, где я был прооперирован до ареста и где меня готовят к новой операции сейчас", - сообщил депутат.
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Он заверил: "Уезжать из страны я никуда не собираюсь".
Мосийчук выразил убеждение, что "правда и закон на моей стороне". "Пока буду жив - лично буду контролировать рассмотрение этого дела в Европейском суде по правам человека. Нет сомнений, что мы его выиграем. Четко зафиксированы многочисленные нарушения законодательства относительно моего ареста", - написал Мосийчук.
Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.
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18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. 13 октября Апелляционный суд Киева оставил в силе это решение.
23 октября в ГПУ заявили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Мосийчука.
2 ноября генпрокурор Виктор Шокин заявил, что сам Мосийчук в ходе досудебного следствия признал, что получал взятки при тех обстоятельствах, которые изложены в подозрении. Также представители ГПУ продемонстрировали видео, на котором депутат признал обвинение в получении взятки. Сам Мосийчук позже заявил, что признался в получении взяток в результате жестоких пыток.
15 ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Мосийчука освободили из-под стражи и везут в больницу. "Мосийчука только освободили, поскольку истек 2-месячный срок его содержания под стражей, а новую санкцию суд не дал", - отметил он.