Мосийчук готовится к новой операции в Институте им. Шалимова

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мое освобождение пока временное. Поскольку завтра, 17 ноября, продолжится судебное заседание по моему делу и ГПУ будет просить суд вернуть мне арест как меру пресечения. Но по крайней мере на какое-то время у меня появилась возможность для полноценного лечения в Институте им. Шалимова, где я был прооперирован до ареста и где меня готовят к новой операции сейчас", - сообщил депутат.

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Он заверил: "Уезжать из страны я никуда не собираюсь".

Мосийчук выразил убеждение, что "правда и закон на моей стороне". "Пока буду жив - лично буду контролировать рассмотрение этого дела в Европейском суде по правам человека. Нет сомнений, что мы его выиграем. Четко зафиксированы многочисленные нарушения законодательства относительно моего ареста", - написал Мосийчук.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.

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18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. 13 октября Апелляционный суд Киева оставил в силе это решение.

23 октября в ГПУ заявили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Мосийчука.

2 ноября генпрокурор Виктор Шокин заявил, что сам Мосийчук в ходе досудебного следствия признал, что получал взятки при тех обстоятельствах, которые изложены в подозрении. Также представители ГПУ продемонстрировали видео, на котором депутат признал обвинение в получении взятки. Сам Мосийчук позже заявил, что признался в получении взяток в результате жестоких пыток.

15 ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Мосийчука освободили из-под стражи и везут в больницу. "Мосийчука только освободили, поскольку истек 2-месячный срок его содержания под стражей, а новую санкцию суд не дал", - отметил он.