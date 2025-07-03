Состоялся очередной телефонный раговор президента США Трампа с российским диктатором Путиным.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина продлился почти час и прошел "на одной волне", он был "деловым и конкретным". Об этом в комментарии для СМИ заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Трамп снова призвал Путина к скорейшему окончанию войны в Украине, на что российский диктатор заверил президента США в готовности продолжить переговорный процесс с Украиной, но при этом заявил, что не отступится от своих целей по "устранению причин конфликта" в Украине.

Ушаков отметил, что стамбульский формат переговоров Украины и РФ останется двусторонним. Конкретные даты третьего раунда переговоров Путин и Трамп не обсуждали.

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По словам Ушакова, собеседники не поднимали вопрос прекращения поставок американского оружия в Украину.

Кроме того, Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и другие темы. В частности президент США похвастался тем, что таки смог провести через Конгресс скандальный закон о бюджете. В ответ Путин предложил наладить между странами обмен "кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа". По словам Ушакова, Трампу эта идея понравилась.

Возможность личной встречи лидеры РФ и США не обсуждали, но, как утверждает Ушаков, "эта идея висит в воздухе".

Отношения Путина и Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, существуют разные взгляды на то, какова истинная природа отношений Путина и Трампа. Так, отставной французский генерал Мишель Яковлефф считает Трампа откровенным симпатиком России, который предал Украину.

Американский политический консультант, эксперт по Трампу Питер Раф ранее заявлял, что Путин применяет в отношении президента США "стратегию салями" - постоянно вынуждает его к маленьким уступкам, добиваясь в итоге очень значимых результатов.

Однако бывший советник Трампа генерал Герберт Макмастер уверен, что Путин сильно рискует, пытаясь "обыграть" Трампа. По его мнению, это может закончиться жестким решениями США в отношении России.

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