В перечне значатся Собака и Тигр.

Гороскоп на 4 июля по восточному календарю обещает стабильность, практичные победы и долгосрочные результаты. Для шести знаков это будет особенно заметно - им повезет в делах, финансах и личных инициативах, пишет YourTango.

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Собака

Сомнения рассеются. Приходит четкий знак или ответ, который развеивает неуверенность. Все, над чем приходилось долго работать или ждать, наконец-то выравнивается. Появляется то, на что можно опереться.

Петух

То, что хотелось, приходит легко: возможность, товар, встреча - все складывается без усилий. Это удача, которая не требует борьбы, она просто находит вас. Идеальный момент, когда желание и реальность совпадают.

Змея

Происходит внутреннее освобождение: от обязанностей, навязанных ролей или устаревших решений. Что-то тяжелое уходит, и становится легче дышать. Это не про замену, а про очищение пространства. Начинается новый цикл.

Свинья

Неожиданный финансовый плюс: возврат средств, скидка, выгодная сделка. День приносит ту самую "маленькую" удачу, которая делает жизнь проще и спокойнее. Это изобилие, которое ощущается не количеством, а облегчением.

Лошадь

Получаете допуск туда, куда давно хотели: место, возможность, признание. Все складывается точно и без лишних ожиданий. Присутствует ощущение, что вход открыт. Правильное время, чтобы уверенно двигаться вперед.

Тигр

То, что казалось упущенным, возвращается. Возможно, это шанс, одобрение или место, на которое уже махнули рукой. Теперь оно ваше. Победа приходит легко, но эффект - глубокий. Появляется ощущение, что полоса препятствий позади.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что грядущие 8 лет перепишут судьбу каждого.

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