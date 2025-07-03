Компания Tesla сообщила об очередном падении продаж своих автомобилей. Об этом сообщает Reuters.
Во втором квартале компания Илона Маска продала 384 122 авто. Это на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также напомним, что в первом квартале этого года объемы реализации Tesla снизились на 13%, до 336 681 автомобилей.
Специалисты объясняют падение продаж политическими взглядами генерального директора Маска, которые некоторые считают "националистическими", а также "устаревшим" модельным рядом, который якобы отпугивает покупателей.
Впрочем, ситуация далеко не такая катастрофическая, как прогнозировали некоторые аналитики. Компании Маска помогло восстановление спроса на китайском рынке, где его обновленная Model Y получила определенную популярность.
Это произошло даже несмотря на жесткую конкуренцию со стороны более доступных китайских конкурентов, например, автомобилей BYD.
Также стоит сказать, что производство электромобилей Tesla в апреле-июне уменьшилось всего лишь на 0,1% - до 410 244 единиц.
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Недавно были названы самые популярные модели с пробегом в Украине. Если говорить о моделях авто, то самой популярной оказалась Volkswagen Passat. Также в тройку попали Skoda Octavia и Volkswagen Golf.
Таким образом, первые места заняли бюджетные модели, однако в десятку лидеров попали и более дорогие BMW 5-й серии и Audi A6.
А еще ранее был определен средний возраст подержанных автомобилей в Украине.