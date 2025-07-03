Во втором квартале этого года компания американского миллиардера продала всего 384 122 авто.

Компания Tesla сообщила об очередном падении продаж своих автомобилей. Об этом сообщает Reuters.

Во втором квартале компания Илона Маска продала 384 122 авто. Это на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также напомним, что в первом квартале этого года объемы реализации Tesla снизились на 13%, до 336 681 автомобилей.

Специалисты объясняют падение продаж политическими взглядами генерального директора Маска, которые некоторые считают "националистическими", а также "устаревшим" модельным рядом, который якобы отпугивает покупателей.

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Впрочем, ситуация далеко не такая катастрофическая, как прогнозировали некоторые аналитики. Компании Маска помогло восстановление спроса на китайском рынке, где его обновленная Model Y получила определенную популярность.

Это произошло даже несмотря на жесткую конкуренцию со стороны более доступных китайских конкурентов, например, автомобилей BYD.

Также стоит сказать, что производство электромобилей Tesla в апреле-июне уменьшилось всего лишь на 0,1% - до 410 244 единиц.

Новости авторынка - что интересного

Недавно были названы самые популярные модели с пробегом в Украине. Если говорить о моделях авто, то самой популярной оказалась Volkswagen Passat. Также в тройку попали Skoda Octavia и Volkswagen Golf.

Таким образом, первые места заняли бюджетные модели, однако в десятку лидеров попали и более дорогие BMW 5-й серии и Audi A6.

А еще ранее был определен средний возраст подержанных автомобилей в Украине.

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