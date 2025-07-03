Потеря офицера такого уровня для России является серьезной.

Ликвидация заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ Михаила Гудкова является довольно серьезной потерей для врага. Однако не совсем понятно, что он делал аж на Курском фронте. Об этом сказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Общественного.

Он отметил, что не может официально подтвердить эту потерю противника, потому что на сегодня возможно только анализировать информационное пространство РФ, где эту информацию уже подтвердили официальные лица.

"Я не являюсь первоисточником по подтверждению этой информации. Если это подтвердится, то это довольно серьезная потеря для врага", - подчеркнул Плетенчук.

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При этом добавил, что для него, как для человека военного, до сих пор не понятно, что Гудков делал на линии фронта.

"Потеря командного звена такого уровня конечно, что это серьезно. Для понимания, начальник штаба - это человек, который организует выполнение приказов командующего, это человек фактически является руками высшего руководства, которыми все эти действия внедряются. Командующие, независимо какой это уровень, принимают решения стратегического и тактического значения, а выполняют их командующие штабов. Это фактически такое основное звено, самая большая шестерня, которая весь этот механизм должна приводить в действие. В России много таких шестеренок. Это не первый генерал и не последний. Но, в любом случае, просто так на эти должности людей не ставят", - сказал Плетенчук.

При этом напомнил, что Гудков имел боевой опыт - был командиром 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Ликвидация генерала Гудкова: что известно

Как сообщал УНИАН, в Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морского флота Российской Федерации Михаил Гудков. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Согласно его сообщению, вместе с Гудковым погиб его "верный товарищ" Нариман Шихалиев и другие солдаты российской захватнической армии. Генерал-майор имел звание "Герой России".

В российском Министерстве обороны заявили, что Гудков погиб в среду, 2 июля, во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. Всероссийская общественная организация морпехов "Тайфун" сообщает, что по передовому командному пункту 155 бригады в Коренево ударили четыре ракеты. Более 10 человек погибли, многие из них старшие офицеры, - это новый комбриг, его заместители, командиры батальонов и начальники служб, также погиб и бывший командир бригады Михаил Гудков.

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