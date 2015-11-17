Прокуратура настаивает на взятии Мосийчука под стражу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после завершения заседания Печерского районного суда по рассмотрению ходатайства ГПУ о продлении срока содержания Мосийчука под стражей.

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"Мы настаиваем, мы подали ходатайство о внесении изменений в наше предыдущее ходатайство, и теперь настаиваем на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Наливайко.

Он пояснил, что позиция прокуратуры в этом вопросе не изменилась - в ведомстве считают, что Мосийчук должен содержаться под стражей.

"Основной риск — это то, что человек может избежать наказания, чего он и защитники пытаются добиться", - добавил прокурор.

По словам Наливайко, состояние здоровья Мосийчука не критический.

"Однако, если будет операция, конечно, никто не сможет заставить его участвовать в судебном заседании", - сказал Наливайко и добавил, что Мосийчуку необходимо будет предоставить время для реабилитации.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в совершении ряда преступлений.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 ноября.

15 ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Мосийчука освободили из-под стражи. Впоследствии Мосийчук заявил, что находится в Институте Шалимова и готовится к операции.

23 октября в ГПУ заявили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Мосийчука и о том, что он признался в получении взяток.

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Сам Мосийчук позже заявил, что признался в получении взяток в результате жестоких пыток.

Сегодня, 17 ноября, Печерский райсуд Киева перенес на 20 ноября рассмотрение ходатайства ГПУ о продлении сроков содержания под стражей Игоря Мосийчука.