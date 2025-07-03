По данным журналистов, союзники могут частично компенсировать это.

В случае, если Соединенные Штаты Америки не возобновят поставки ракет украинской армии, Киев может получить их из других источников.

Возможные варианты перечислила французская газета Le Monde. Так, немецкий оборонный концерн Rheinmetall вместе с американской Lockheed Martin создает "центр передового опыта", который будет производить ракеты ATACMS, GMLRS/GMLRS-ER, Hellfire, JAGM и Patriot PAC-3.

Производство планируют начать примерно через двенадцать-тринадцать месяцев, а существенное наращивание объемов ожидается в 2028-2029 годах. Проект призван удовлетворить потребности европейского рынка и компенсировать недостаток производства в США.

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Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что новое предприятие быстро достигнет полной производственной мощности. По его словам, годовой спрос составляет: от 600 до 800 ракет ATACMS, примерно 2500 GMLRS, 5000 Hellfire, 5200 JAGM и 250-300 ракет PAC-3 MSE.

Кроме этого, в начале года компания MBDA открыла завод в Шробенхаузене, где налажено производство ракет Patriot для нужд НАТО.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время визита в Киев заявил, что Германия стремится помочь Украине в производстве вооружения. Впоследствии президент Владимир Зеленский сказал, что на переговорах с европейскими партнерами одной из главных тем станет именно совместное производство оружия - инвестиции и совместные проекты.

Министр обороны Украины Рустем Умеров добавил, что законопроект о производстве вооружений в сотрудничестве с международными союзниками в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

США остановили поставки ракет Украине

С начала полномасштабного вторжения России США оставались ключевым донором военной помощи Украине.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом украинская армия получала только обещанную предыдущей администрацией помощь.

На днях стало известно, что Пентагон начал проверку баланса вооружений и принял решение временно приостановить поставки некоторых типов ракет. Решение объясняется тем, что Штаты не хотят ослабить собственную обороноспособность.

По данным СМИ, уже завтра президенты Трамп и Зеленский должны обсудить эту ситуацию. Кроме того, Киев хочет разрешения на покупку американского оружия европейскими партнерами.

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