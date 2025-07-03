Суд опроверг обвинения в недекларировании элитных авто в отношении экс-нардепа, - НАПК

Голосеевский районный суд города Киева признал безосновательными обвинения в адрес народного депутата VIII созыва Александра Грановского в недекларировании автомобилей класса "люкс", элитной недвижимости и денежных средств в размере 700 тысяч долларов.

Судебное постановление было вынесено 6 июня 2025 года по делу №752/13292/25, производство №1-кс/752/4797/25.

Жалобу в суд подал адвокат Андрей Вовк в интересах заявителя. В заявлении речь шла о предполагаемых фактах уголовного правонарушения со стороны Грановского, которые заявитель якобы выявил из журналистских расследований. В качестве доказательств были предоставлены ссылки на публикации проекта "Схемы", Радио Свобода, УНИАН, "24 канал", "Чесно", а также на блог бывшего депутата Егора Фирсова. В этих материалах утверждалось, что Грановский пользовался незадекларированными автомобилями, проживал в недвижимости, не указанной в его декларациях, и скрыл 700 тысяч долларов, якобы полученных в предыдущие годы.

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Однако следственный судья Константин Машкевич пришёл к выводу, что информация, изложенная в публикациях, не подтверждается никакими фактическими доказательствами. В постановлении прямо указано, что заявитель не предоставил ни одного материала, который бы объективно свидетельствовал о совершении уголовного правонарушения. Приложенные к жалобе ссылки на СМИ суд признал публицистическими и такими, что не могут быть основанием для открытия уголовного производства.

Кроме того, суд установил, что аналогичные обвинения уже были предметом официального расследования в рамках уголовных производств №52019000000000558 и №52019000000000559, открытых детективами НАБУ в июле 2019 года по признакам недостоверного декларирования (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). Оба производства были объединены и 26 декабря 2019 года закрыты за отсутствием состава преступления. Суд признал решение о закрытии производства законным и принятым надлежащим уполномоченным органом в соответствии с требованиями подсудности.

Отдельно в постановлении отмечается, что в 2019 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело полную проверку декларации Александра Грановского за 2017 год. Проверка была начата решением НАПК №287 от 30.01.2019 и завершена решением №1106 от 19.04.2019, которым официально подтверждено отсутствие признаков нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе незаконного обогащения, подачи недостоверной информации или других формальных нарушений при декларировании доходов и имущества.

Суд также учёл, что ст. 366-1 УК Украины, предусматривавшая ответственность за декларирование недостоверной информации, была исключена из Уголовного кодекса законом №1074-ІХ от 04.12.2020. Следовательно, даже в случае гипотетического нарушения до этой даты уголовное преследование невозможно из-за отсутствия уголовной наказуемости такого деяния.

Срок привлечения к уголовной ответственности за подобные правонарушения истёк ещё в 2021 году. Суд подчёркивает: наиболее строгое наказание, которое могло быть применено в этих обстоятельствах, – лишение свободы на срок до двух лет, а срок давности для такого вида преступлений – три года.

Из официального сообщения Бюро экономической безопасности Украины №11/6/4.7.1/7491-25 от 18 марта 2025 года следует, что в Едином реестре досудебных расследований отсутствует какое-либо дело в отношении Александра Грановского, соответствующее изложенным обвинениям.

Таким образом, суд пришёл к однозначному выводу: в поданном заявлении о преступлении отсутствуют фактические данные, которые позволяли бы сделать вывод о наличии состава уголовного правонарушения. Доводы заявителя носят предположительный характер и не соответствуют требованиям уголовного процессуального законодательства.

В контексте общественного внимания к персоне Грановского суд отдельно подчеркнул, что судебные решения являются действующими и считаются законными до тех пор, пока не будут отменены в апелляционном или кассационном порядке. Несогласие с решением суда не может быть основанием для открытия новых уголовных производств или попыток давления на судебную власть.