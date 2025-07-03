Это серьезный удар по системе радиолокационной разведки и противовоздушной обороны оккупантов.

Силы обороны Юга Украины в ночь на 2 июля "отминусовали" сразу три вражеские РЛС "Небо-М". Об этом сегодня сообщили украинские оборонцы в Telegram, обнародовав также видео с моментами проведенной операции.

"В ночь с 1 на 2 июля 2025 года Силы обороны Юга Украины провели блестящую высокоточную специальную операцию. Наши воины применили морские дроны и ударные борта "Лазарь", и результат не заставил себя ждать. Уничтожены сразу три сверхважные вражеские цели:

РЛМ-М 55Ж6М "Небо-М" - 1 единица

РЛМ-Д 55Ж6М "Небо-М" - 1 единица

КУ РЛС 55Ж6М "Небо-М" - 1 единица"

Отмечается, что это серьезный удар по системе радиолокационной разведки и противовоздушной обороны оккупантов.

"Минус "глаза" врага, которые отслеживали небо над нами", - отмечают в Силах обороны Юга.

Война в Украине - уничтожение РЛС

Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года ВСУ уничтожили РЛС "Небо-М" с помощью ракет ATACMS. Стоимость такой РЛС, которая является, по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, одной из самых современных станций в России, составляет около 100 млн долларов.

Он отметил, что уничтожение "Небо-М" - это достаточно существенный даже финансовый ущерб для российской армии. Кроме того, они не быстро производятся, так как имеют в своем составе большое количество элементов западного производства, которые получать РФ может сейчас только контрабандой.

Эксперт подчеркнул, что такие РЛС России трудно заметить, потому что они используют "стелс-режим незаметности", обеспечивая эшелонированное ПВО, систему противовоздушной обороны, всей необходимой информацией об угрозах в небе.

Военнослужащий ВСУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко заявлял ранее, что уничтожение РЛС "Небо-М" является "довольно уникальным явлением".

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