Решение о признании режима принял лично Путин.

Россия первой в мире официально признала режим террористической группировки Талибан в Афганистане. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что над посольством Афганистана в Москве вывесили введенный талибами флаг. В ТАСС, ссылаясь на посла РФ в Кабуле, также добавили, что решение о признании режима Талибана принял лично Путин:

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"Решение признать Афганистан было принято Путиным по предложению Лаврова, оно показывает стремление Москвы налаживать диалог", – пишут там.

Россия и Талибан

С 2003 года и до недавних пор Талибан был признан Россией как террористическая организация. Когда американские войска вышли из Афганистана, а талибы захватили власть в стране, Москва пошла на сближение с режимом. Его представители даже появлялись в России с визитами – еще тогда, когда движение было запрещено в России.

Несколько месяцев назад Верховный суд РФ также приостановил запрет на деятельность Талибана.

Стоит отметить, что Талибан известен своими ограничениями прав женщин – в частности, им запретили получать образование, работать в неправительственных организациях и путешествовать без сопровождения мужчин.

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