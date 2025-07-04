Поздравьте близких и друзей полицейских с их профессиональным праздником.

Каждый год в Украине 4 июля мы отмечаем День полиции. Этот праздник посвящен стражам порядка. По этому случаю правоохранителям дарят подарки, отправляют открытки и теплые поздравления.

Для самих полицейских это приятный повод наградить лучших сотрудников и даже устроить корпоратив.

День Национальной полиции Украины - как появился праздник

День полиции Украины считается довольно молодым праздником. Его учредили в 2015 году. Тогда было принято решение отмечать 4 августа, но уже в 2018 году дату перенесли на 4 июля.

Видео дня

Именно в этот день 2015-го приняли присягу первые патрульные полицейские. Знаковое мероприятие провели в столице на Софиевской площади.

Стоит отметить, что в рамках реформы 2014 года Нацполиция заменила милицию, а сотрудников ГАИ - патрульные. При этом на работу принимали молодых мужчин и женщин, их охотно обучали для службы.

Новым стражам порядка предложили более высокие зарплаты, новую форму, снаряжение и авто.

Поздравления с Днем Национальной полиции Украины

Поздравляем с Днем полиции! Пусть вас минует опасность, небо будет мирным, а улицы - спокойными! Крепчайшего здоровья, уважения и легкой службы!

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В этот день мы чествуем наших стражей порядка. Желаем вам "больших" звезд и поощрений за сложную и ответственную работу! Пусть у вас и дорогих вам людей все складывается благополучно!

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Поздравляю тебя с Днем полиции! Желаю тебе радостных мгновений, спокойного сна и мира! Пусть коллеги и начальство всегда относятся к тебе с уважением, а служба - приносит моральное удовлетворение.

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Поздравляем с Днем Национальной полиции! Спасибо за ваш ежедневный труд, выдержку и силу духа. Желаем здоровья, спокойной службы и благодарности от людей. Пусть в вашей работе будет меньше опасностей, а в жизни больше тепла, уважения и поддержки.

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Спасибо за ваше мужество, выдержку и ежедневную службу, стражи порядка! Пусть будет меньше тревог и больше спокойствия в ваших буднях. Пусть сила закона всегда будет на вашей стороне, а в сердце живет гордость за свое дело. Здоровья, выдержки и надежного тыла. Украина благодарна вам за службу!

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Поздравляем с Днем Национальной полиции Украины! Спасибо за вашу службу, выдержку и ежедневную готовность защищать граждан. Вы - пример мужества, силы и самоотверженности. Желаем здоровья, стабильности и поддержки во всем. Пусть каждый день службы будет спокойным, а в доме всегда царят мир и тепло.

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С праздником, работники Национальной полиции! Ваш ежедневный труд - залог безопасности и порядка. Пусть жизнь дарит вам благодарность от людей, уважение от коллег и надежный тыл дома. Желаем выдержки, профессионального роста и уверенности в завтрашнем дне. Слава вам и всем, кто искренне служит Украине!

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