Братислава получила от Еврокомиссии гарантии относительно постепенного отказа от российских энергоносителей до 2027 года.

Следующий 18-й пакет санкций Европейского Союза против России может быть вскоре принят после того, как ЕС предоставил Словакии необходимые заверения в вопросе энергетики. Об этом сообщил репортер "Радио Свобода" Рикард Юзвяк.

По его словам, Братислава сегодня получила от Еврокомиссии гарантии относительно постепенного отказа от российских энергоносителей до 2027 года.

"Это может привести к принятию следующего пакета санкций (18-го) против России уже вскоре", - написал он.

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При этом Юзвяк уточнил, что Венгрия - которая всегда тормозит принятие решений в поддержку Украины на уровне ЕС - пока не высказывала открытых возражений относительно нового пакета санкций.

Стоит отметить, что благодаря достигнутому компромиссу ЕС теперь может оперативно утвердить новый пакет ограничений против России, направленных на усиление экономического давления.

Санкции ЕС против России

Ранее Венгрия и Словакия решили не поддерживать 18-й пакет санкций ЕС против России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тогда заявил, что такое решение было принято в ответ на планы ЕС поэтапно отказаться от импорта российских энергоносителей.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит пакет санкций, если Еврокомиссия не предложит путь решения ситуации, в которой, по его словам, окажется его страна, если блок постепенно откажется от импорта российских энергоносителей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он хочет, чтобы Германия повлияла на Венгрию с целью одобрения нового пакета санкций Европейского Союза.

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