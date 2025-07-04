По словам американского президента, это был достаточно долгий разговор.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 3 июля провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Глава Белого дома рассказал, о чем они говорили.

"У нас был разговор. Это был достаточно долгий разговор. Мы говорили о многих вещах, в частности об Иране. Мы также говорили о войне в Украине, и я не доволен", – сказал он журналистам во время брифинга в аэропорту.

Трамп отметил, что прогресса в вопросе войны в Украине достичь не удалось.

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Других подробностей разговора с российским диктатором президент США не раскрывал.

Разговор Трампа и Путина: что говорят в Кремле

В Кремле заявили, что разговор президента США Дональда Трампа с российским правителем длился около часа. Помощник Путина Юрий Ушаков утверждает, что Трамп призвал Путина к скорейшему окончанию войны в Украине.

В ответ на это диктатор заявил, что не отступится от своих "целей". При этом Путин уверяет, что готов продолжать переговорный процесс с Украиной.

В то же время Ушаков сказал, что во время разговора Трамп и Путин не обсуждали ситуацию с поставками американского оружия Украине.

Также стороны говорили о ситуации на Ближнем Востоке, а Путин предложил наладить обмен "кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа".

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