В Дании понимают, что на фронте в Украине ведется борьба за будущее не только самих украинцев, но и остальных европейцев.

Решение США остановить поставки оружия Украине станет серьезным ударом не только по Киеву, но и в целом по всей Европе и даже по НАТО. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которую цитирует Reuters.

"Если США решат не предоставлять Украине то, что нужно, это будет серьезным откатом назад как для Украины, так и для Европы и для НАТО", - сказала премьер-министр Дании, которая с июля приняла председательство в ЕС.

Фредериксен подчеркнула, что война в Украине никогда не была проблемой только самих украинцев.

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"Это война за будущее Европы", - отметила она.

США остановили поставки оружия Украине

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе стало известно, что Пентагон поставил на паузу поставки критических вооружений Украине, профинансированных еще во времена администрации Байдена. В частности речь идет о ракетах ПВО и артиллерийских снарядах. В Вашингтоне это решение объяснили принципом "Америка прежде всего".

Позже в Пентагоне пообещали предоставить Дональду Трампу ряд вариантов того, как Америка сможет поддерживать Украину дальше.

Ожидается, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский обсудит проблему американских поставок непосредственно с Трампом.

Между тем обозреватели уже предсказывают Украине большие проблемы из-за остановки американской помощи.

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