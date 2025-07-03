Таксисту сообщили о подозрении.

Водителю такси, который ударил украинскую певицу Тоню Матвиенко, сообщили о подозрении в нанесении легких телесных повреждений.

Как сообщают в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, 63-летний киевлянин работает в службе такси последние пять лет. В тот день между ним и артисткой возник словесный конфликт из-за его отказа закрыть окно. Когда пассажирка заставила его остановить авто и вышла из машины, водитель выбежал за ней и дважды ударил по лицу и в плечо.

Задержанный объяснил полицейским, что не хотел закрывать окно из-за жары, а ударил женщину, потому что она "хлопнула дверью и могла повредить арендованную машину". Он уверяет, что сожалеет об этом поступке.

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Нападение на Тоню Матвиенко

Как сообщал УНИАН, 1 июля украинская артистка рассказала в Instagram об избиении со стороны таксиста. По ее словам, она просила водителя закрыть окно из-за сквозняка, однако тот был против.

Когда она попросила остановить машину, мужчина отказался, поэтому ей пришлось открывать дверь на ходу. Матвиенко хлопнула дверью, когда вышла из авто, после чего водитель напал на нее.

Уже на следующий день в полиции Киева сообщили о задержании мужчины. Они уточнили, что инцидент произошел днем 30 июня на Печерске. Тогда было открыто дело по части 1 статьи 126 (побои) Уголовного кодекса Украины.

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