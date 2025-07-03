Президент Украины рассчитывает на продолжение получения Украиной военной поддержки из США.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что завтра или в ближайшие дни намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом сообщение о приостановке поставок Украине критических видов вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулойфон дер Ляйен.

В частности, у Зеленского спросили, какие виды вооружения США приостановили предоставлять Украине и каковы причины для принятия такого решения.

Видео дня

"Прежде всего, конечно, что мы рассчитываем на продолжение американской поддержки. Есть некоторые виды [вооружения], которые, к сожалению, Европа на сегодня не имеет. Особенно, когда мы говорим о PAC3. Я имею в виду зенитные ракеты для систем "Пэтриот". Они очень важны. И также, когда мы говорим о системах", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, как отметил глава государства, "мы также рассчитываем на наше украинское производство". Но для этого Украина нуждается в большем финансировании. Зеленский отметил:

"Мы говорили об этом также сегодня. И у нас действительно хорошие отношения. Мы рассчитываем на ЕС, на Данию, на наши отношения".

Он сказал, что во взаимодействии с европейцами уже есть определенный прогресс и "это очень помогает".

"Что касается наших отношений с Соединенными Штатами и этой поддержки - я надеюсь, что возможно завтра или в ближайшие дни, эти дни, я буду говорить об этом с президентом Трампом", - сказал Зеленский.

В свою очередь, как отметила премьер Дании Фредериксен, война в Украине никогда не касалась только Украины, потому что касается Европы.

"Поэтому, если мы хотим защитить Украину, Европу и трансатлантический альянс - мы должны обеспечить Украине необходимую помощь. Поэтому, все мы надеемся, что США будут продолжать поддерживать Украину и благодаря Украине - Европу. Но если будут какие-то пробелы, я лично считаю, что мы должны быть готовы их заполнить", - подчеркнула Фредериксен.

При этом, она довольна тем взаимодействием с Украиной, которое уже налажено сейчас, и в частности, прямым финансированием украинской оборонной промышленности.

Премьер Дании призывает других лидеров увеличить финансирование способности украинского ОПК, чтобы Украина могла больше производить критического вооружения. Для этого надо найти дополнительное финансирование, отметила она:

"Это будет следующий шаг для Европы".

Кроме того, как добавила Урсула фон дер Ляйен, очень важно распространить сообщение среди стран-членов ЕС о том, что существуют финансовые возможности для прямой поддержки Украины. В частности, это Пакт о стабильности и росте, касающийся национальной безопасности, а также финансовый инструмент совместных закупок SAFE.

В свою очередь, как сообщил Антониу Кошта, с начала этого года страны-члены ЕС уже поддержали военные возможности Украины на 24 млрд евро.

"Теперь они могут делать больше", - добавил Кошта.

США приостановили помощь Украине

Как сообщал УНИАН, по данным издания Politico со ссылкой на источники, Министерство обороны США приостановило поставки в Украину отдельных видов зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов из-за якобы уменьшения запасов артиллерийских снарядов, ракет противовоздушной обороны и высокоточного оружия.

Эти виды вооружения были законтрактованы еще во времена президентства Джо Байдена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, согласно которой США финансируют закупку оружия для Украины у американских оборонных компаний.

Вас также могут заинтересовать новости: