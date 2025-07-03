В то же время Ван И отверг обвинения в том, что Китай оказывает материальную поддержку России.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил главе дипломатии Европейского Союза Каи Каллас, что Пекин не может позволить себе поражения России в Украине.

Об этом со ссылкой на источники сообщает South China Morning Post. Причиной такой "позиции" называют то, что Китай "боится, что Соединенные Штаты сместят все свое внимание на Пекин".

Издание отмечает, что Министерство иностранных дел Китая регулярно акцентирует на том, что Китай "не является стороной" российско-украинской войны. И некоторые чиновники ЕС были удивлены откровенностью высказываний министра.

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В то же время Ван И отверг обвинения в том, что Китай оказывает материальную поддержку России – финансовую или военную. Пекин настаивает, что "конфликт давно бы закончился", если бы это было так.

По словам источников журналистов, некоторые чиновники ЕС считают, что Ван И дал Каллас "урок реальной политики, часть которого сосредоточена на вере Пекина в то, что Вашингтон вскоре переключит все свое внимание на восток".

"Одна из интерпретаций заявления Вана в Брюсселе заключается в том, что, хотя Китай не просил о войне, ее продолжение может соответствовать стратегическим потребностям Пекина, пока США будут оставаться вовлеченными в Украине", – добавляют авторы.

Китай и Россия

За более чем три года полномасштабной войны РФ против Украины Китай не критиковал российское вторжение и продолжал поддерживать тесные дипломатические и экономические связи с Москвой.

Хотя Китай и отрицает поставки России компонентов двойного назначения, многочисленные журналистские расследования подтверждают обратное. Кроме того, Пекин практически заблокировал продажу квадрокоптеров Mavic Киеву, взамен поставляя их Москве, о чем говорил президент Украины Владимир Зеленский.

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