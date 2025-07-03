Рассказываем, почему подъезд красят в два цвета - секрет советского дизайна, который работает и сегодня.

Одна из особенностей построек советских времен - это стены, окрашенные снизу до половины. Например, до половины зеленая или до половины синяя. Первое, что напрашивается на ум - краски не хватило. Отчасти так и есть, но не только поэтому. Давайте разберемся, почему в СССР красили стены наполовину.

Зачем в Союзе подъезды окрашивали в два цвета, и почему стены красят наполовину до сих пор

Советская традиция красить стены только до половины жива до сих пор: все, кто делает ремонт в таких домах, красит точно так же (и, вероятно, радуется, что не нужно красить всю стену). Оказывается, такому дизайнерскому решению есть несколько объяснений - равно, как и тому, почему же эти половинчатые стены сплошь и рядом зеленые или синие.

Чтобы сэкономить

Краска была в дефиците, поэтому стены красили не целиком, а лишь до половины снизу, а вверху была побелка. Могли бы и вообще не красить, правда? Могли, конечно, но красили по другой причине.

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Чтоб было практично

Краска на нижней половине стены делала их более устойчивыми к грязи и облегчала уборку. Согласитесь, ведь крашеные панели куда легче помыть, чем оттирать от пятен белую побелку. Да и прикоснутся к окрашенной стене не так страшно, как к побелке - на одежде следов извести или глины не остается.

Чтобы скрыть дефекты

Так как в Союзе все делалось довольно быстро – так, чтобы уложиться в план очередной пятилетки, и, чтобы построить как можно больше жилфонда, со многими вещами сильно не заморачивались. Времени доводить поверхность стен до идеально ровной тоже не было, но краска прекрасно решала проблему - под ней неровности и изъяны были не видны.

Чтоб было красиво

Ну и да - куда же без эстетики. Сочетание краски и побелки визуально создавало более аккуратный и опрятный вид, а темный низ и белый верх еще и зрительно расширяли пространство.

Многие из аргументов "советской" окраски стен - действительно весомые, поэтому эта традиция прижилась и в новых постройках.

Еще один интересный факт: стены до половины в Союзе красили в два цвета - зеленый или синий (как будто другой краски не было). Во-первых, на темненькой краске не так видно грязь. Но есть и вторая версия: эти цвета было проще найти в продаже. Зеленой было больше, так как ею окрашивали ж/д вагоны и военную технику, синюю - использовали на автозаводах.

Ранее мы также рассказывали, почему ступени в подъездах красили только по краям в СССР.

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