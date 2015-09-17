Рада одобрила задержание и арест нардепа Мосийчука (видео)
17:50, 17 сентября 2015Политика
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Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.
Мосийчука теперь могут арестовать / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 262 народных депутата из 318, зарегистрированных в сессионном зале.
Как сообщал УНИАН, перед этим в сессионном зале генпрокурор Виктор Шокин передал председателю Верховной Рады Украины Владимиру Гройсману представление о привлечении к уголовной ответственности и аресте Мосийчука.
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В сессионном зале было продемонстрировано видео с участием Мосийчука, снятое скрытой камерой, где обсуждалась возможность решения определенных вопросов за деньги.
Перед тем как продемонстрировать видео, Шокин отметил, что Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений одним из народных депутатов Украины. По его словам, в ходе расследования были проведены следственно-розыскные действия и собраны доказательства, подтверждающие вину депутата.
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