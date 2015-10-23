Генпрокуратура завершила расследование дела Мосийчука
Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил прокурор ГПУ Владислав Куценко.
"Вчера Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве, связанном с объявлением подозрения народному депутату Украины Игорю Мосийчуку", - сообщил Куценко.
Также, по словам прокурора ГПУ, Мосийчуку грозит до 12 лет лишения свободы.
"Максимально, согласно статьям, которые отработали наши следователи, он может получить до 12 лет лишения свободы", - заявил он.
В то же время он подчеркнул, что это уже будет решать не прокуратура, а судья.
Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.
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На заседании ВР было продемонстрировано снятое скрытой камерой видео с участием якобы Мосийчука, где речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.
Через некоторое время его задержали в здании ВР.
По информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.
18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. Адвокаты депутата обжаловали это решение, однако Апелляционный суд Киева оставил депутата под стражей.