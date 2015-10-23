Генпрокуратура завершила расследование дела Мосийчука

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил прокурор ГПУ Владислав Куценко.

"Вчера Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве, связанном с объявлением подозрения народному депутату Украины Игорю Мосийчуку", - сообщил Куценко.

Также, по словам прокурора ГПУ, Мосийчуку грозит до 12 лет лишения свободы.

"Максимально, согласно статьям, которые отработали наши следователи, он может получить до 12 лет лишения свободы", - заявил он.

В то же время он подчеркнул, что это уже будет решать не прокуратура, а судья.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

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На заседании ВР было продемонстрировано снятое скрытой камерой видео с участием якобы Мосийчука, где речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.

Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. Адвокаты депутата обжаловали это решение, однако Апелляционный суд Киева оставил депутата под стражей.