Во многих районах зафиксированы пожары и разрушения.

Сегодня ночью Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, основной удар пришелся на Киев и Киевскую область. Во многих районах вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

Обновлено 6.45. Виталий Кличко сообщил, что уже 19 жителей столицы пострадали в результате ночной атаки врага. Пять человек получают помощь амбулаторно, 14 – госпитализировали.

Так, председатель Киевской МВА Тимур Ткаченко сначала сообщил о семи пострадавших с травмами различной степени, среди них мужчины и женщины в возрасте от 25 до 57 лет.

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Од6нако уже вскоре мэр столицы Виталий Кличко сообщил о 14 пострадавших в результате вражеской атаки. Из них 12 медики госпитализировали, двум оказали помощь на месте.

Также зафиксировано падение обломков во многих районах Киева.

Так, в Днепровском районе обломки БпЛА упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения. В Соломенском - обломки упали на нежилую застройку и на территорию гаражного кооператива, возник пожар. Также в этом районе пылали складские помещения и в административное здание.

В Святошинском районе обломки вражеского БпЛА упали на территорию складских помещений в результате чего возник пожар. Также падение обломков произошло во двор 16-этажного жилого дома, там горели автомобили. В частном секторе также возник пожар в результате падения обломков.

В Дарницком районе обломки упали в нескольких местах на открытой территории.

В Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом, который был введен в эксплуатацию, но, к счастью, не заселен жильцами. Пожар произошел на первом этаже дома.

Кроме того, по сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетной атаки значительные разрушения и повреждения получили жилой и промышленный секторы Фастовского района Киевской области.

В частности, спасатели ликвидировали пожар кровли многоэтажки и возгорание 7 частных гаражей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Атаки России по Украине

Напомним, 3 июля российские террористы нанесли удар по зданию Полтавского объединенного городского Территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП). В результате вражеской атаки погибли люди, сообщалось и о раненых.

Также 3 июля днем Россия атаковала Одессу кассетной баллистикой, в результате атаки погибли два человека, еще трое получили ранения.

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