Недавно Иран уже проиграл в попытке показать свою силу и неуступчивость, говорит экс-советник.

Усиление российских обстрелов по Украине указывает на попытку Владимира Путина продемонстрировать силу и бесполезность дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада, в том числе и США. Однако такая стратегия может дать обратный эффект, заявил в эфире Fox News генерал армии США в отставке Герберт Макмастер, занимавший должность советника президента по вопросам национальной безопасности при первой администрации Трампа - с 2017 по 2018 год.

"Я не думаю, что он (Путин) может обыграть Дональда Трампа. Вы видели, что произошло с иранцами. Он дал им 60 дней, да? А они дали 61, и он начал действовать", - отметил генерал.

Комментируя сообщения, что на этой неделе Россия пошла на явную эскалацию и нанесла свой самый большой воздушный удар по Украине с начала войны, Макмастер назвал это продуманной попыткой Путина продемонстрировать силу и изменить свой имидж.

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"Это хитрость Путина. Он пытается выглядеть сильным. Он сейчас все это тратит, потому что считает, что у нас нет воли поддерживать Украину", - сказал экс-советник Трампа.

Хотя Кремль и пытается демонстрировать силу, по мнению Макмастера, на самом деле позиции российского лидера намного слабее, чем кажется.

"Путин действительно переживает тяжелую экономическую ситуацию", - сказал он.

По словам Макмастера, эти события могут подтолкнуть Трампа занять более жесткую позицию, если мирные переговоры продолжат терпеть неудачи.

"Президент Трамп придет к выводу, что пришло время усилить давление на Путина, и это включает в себя поддержку украинцев", - сказал он.

Трамп и Путин: последние новости

Найдется не так много обозревателей, которые могли бы согласиться с мнением Макмастера. К примеру французский генерал в отставке, который в прошлом занимал высокий пост в НАТО, считает Трампа откровенно пророссийским политиком, который хочет подарить Украину Путину, но просто не имеет возможности этого сделать.

Решение США сократить критически важные поставки ракет ПВО в Украину тоже не очень похоже на готовность Трампа занять жесткую позицию в отношении России. Скорее - наоборот.

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