Речь идет о молдавите, который образовался за секунды после одного катастрофического события в мире.

В мире есть волшебный зеленый камень, который образовался в результате катастрофического космического столкновения и стал одним из самых популярных геологических сокровищ на Земле. Речь идет о молдавите, который встречается только в Чехии и стоит 110 тысяч евро за килограмм. Об этом пишет Farmingdale Observer.

Как родилось зеленое сокровище?

Почти 15 млн лет назад резонансное событие навсегда изменило европейский ландшафт. Речь идет о событии, когда на территорию современной южной Германии упал метеорит, образовав 24-километровый кратер Рис вблизи Нердлингена. Из-за этого космического удара произошли начавшиеся настолько экстремальные температуры, что окружающие горные породы полностью испарились.

"Аномальная жара и давление растопили поверхностные отложения, запустив расплавленные капли на сотни километров сквозь атмосферу. Быстро охлаждаясь, эти раскаленные частицы застыли в характерное стекловидное вещество, которое мы сегодня знаем как молдавит. Этот процесс образования связывает молдавит с другими захватывающими космическими явлениями, подобно тому, как марокканский метеорит предоставил доказательства существования термальной воды на Марсе", - подчеркнули в материале.

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По сравнению с обычными драгоценными камнями, которые кристаллизуются в течение миллионов лет глубоко в мантии Земли, молдавит образовался за секунды.

"Его аморфная, некристаллическая структура классифицирует его как природное стекло, а не настоящий минерал. Характерный бутылочно-зеленый цвет камня обусловлен содержанием железа, с вариациями от лесного до голубовато-зеленого в зависимости от точного химического состава", - объяснили в Farmingdale Observer.

В чем его эксклюзивность?

Молдавит делает исключительным его крайне ограниченное распространение. Более 99% всех образцов происходят из одного региона: верхнего бассейна реки Влтавы на юге Чехии. Название "молдавит" происходит от реки Молдау (немецкое название Влтавы), где многие образцы были впервые обнаружены в 1836 году.

Отмечается, что первичные месторождения молдавита находятся вокруг Чешских Будейовиц, Тргове-Свины и Прахатице.

"Некоторые куски также появляются вблизи реки Йиглава в Моравии, хотя они, как правило, имеют более темную окраску и меньшую прозрачность. Эта географическая эксклюзивность значительно повышает редкость и ценность молдавита", - добавили в материале.

В то же время цены на молдавит за последние десятилетия значительно выросли. В начале 2000-х годов образцы в основном продавались около 4,60 евро за грамм (226 грн - УНИАН).

"К 2025 году высококачественные образцы стоили более 110 евро за грамм (5 417 грн - УНИАН) - впечатляющие 110 000 евро за килограмм. Образцы музейного качества с исключительной прозрачностью и выразительными природными формами стоят еще дороже", - уточняют в издании.

Другие материалы о минералах в мире

Ранее в США геологи открыли три новых минерала. Речь идет о рейдмарките, виргиллуэте и стунортопите, что увеличило их количество в мире до 5998 видов.

"Каждый минерал чтит жителя Нью-Мексико, чей жизненный труд способствовал развитию региональной геологии: коллекционера минералов Рамона С. ДеМарка, экономического геолога доктора Вирджила В. Люта и профессора Университета Нью-Мексико доктора Стюарта А. Нортропа", - подчеркнули в earth.com.

Также сообщалось, что в Китае ученые нашли месторождение тория стоимостью 178 миллиардов долларов. В частности исследователи открыли залежи тория, благодаря чему КНР может значительно развиться в производстве электроэнергии.

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