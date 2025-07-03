Православный праздник сегодня в народной традиции имеет красивое название - Андрей Налива.

4 июля в православной церкви чтят память святителя Андрея, епископа Критского, который прославился как великий богослов, наставник Церкви и автор богослужебных гимнов. Какие традиции и приметы связаны с 4 июля, что принято делать и чего нельзя, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - читайте в материале.

Какой праздник сегодня церковный в Украине

4 июля (17 июля - по старому стилю) чтят память святителя Андрея, епископа Критского.

Святитель Андрей родился в VII веке в Дамаске. По преданию, он до семи лет молчал, но после первого причастия заговорил. Андрей с детства изучал Священное Писание и богословские науки, а в 14 лет отправился в Иерусалим, где принял монашеский постриг.

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После Четвертого Вселенского Собора в 680 году Андрея вызвали из Иерусалима в Константинополь, где он служил архидиаконом в храме Святой Софии. В 685 году его поставили архиепископом Крита.

Святитель Андрей считается основателем новой формы богослужебного песнопения - канона, а созданный им Великий покаянный канон читают во время Великого поста. Всего святителю приписывают более 70 песнопений, среди них канон на Рождество Христово и стихиры на Сретение Господне.

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают еще - кого почитают:

преподобную Марфу, мать Симеона Дивногорца;

мучеников Феодота и Феодотию;

священномученика Федора, епископа Киринейского;

Галатскую икону Богородицы.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник, можно ли работать по старому стилю - 4 июля вспоминают мученика Иулиана Тарсийского.

Что просить у святого Андрея и что нельзя делать сегодня

Святому Андрею молятся об исцелении от немоты и прощении грехов.

В народном календаре, как уже вспоминали, день прозвали Андрей Налива или просто - Андреев. К этому времени уже начинают наливаться колосья овса и других озимых культур, и сбор урожая не за горами. По традиции сегодня готовят овсяную кашу и много работают.

В этот день, как и всегда, церковь призывает избегать ссор, злобы, клеветы, жадности, зависти и уныния. Нельзя отказывать в помощи.

По народным приметам 4 июля стараются не брать и не давать деньги взаймы - это к финансовым трудностям. Также нельзя начинать новые дела и принимать серьезные решения с утра - по поверью, в первой половине дня все обернется неудачей и неприятностями. Поэтому принятие важных решений нужно оставить на вечер.

Приметы 4 июля - какими будут погода, осень и зима

Андреев день подсказывает, какую погоду ожидать в ближайшее время, а также какими будут осень и даже зима:

небо затянуто тучами - к ясной и теплой погоде;

услышали гром - ждите града, а дожди будут идти до конца лета;

4 июля на деревьях уже есть пожелтевшая листва - осень будет ранней;

много ягод в лесу - к суровой зиме.

Андреевский дождик в этот день считается добрым знаком: он обещает богатый урожай.

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