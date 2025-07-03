4 июля в православной церкви чтят память святителя Андрея, епископа Критского, который прославился как великий богослов, наставник Церкви и автор богослужебных гимнов. Какие традиции и приметы связаны с 4 июля, что принято делать и чего нельзя, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - читайте в материале.
- Какой праздник сегодня церковный в Украине
- Что просить у святого Андрея и что нельзя делать сегодня
- Приметы 4 июля - какими будут погода, осень и зима
Какой праздник сегодня церковный в Украине
4 июля (17 июля - по старому стилю) чтят память святителя Андрея, епископа Критского.
Святитель Андрей родился в VII веке в Дамаске. По преданию, он до семи лет молчал, но после первого причастия заговорил. Андрей с детства изучал Священное Писание и богословские науки, а в 14 лет отправился в Иерусалим, где принял монашеский постриг.
После Четвертого Вселенского Собора в 680 году Андрея вызвали из Иерусалима в Константинополь, где он служил архидиаконом в храме Святой Софии. В 685 году его поставили архиепископом Крита.
Святитель Андрей считается основателем новой формы богослужебного песнопения - канона, а созданный им Великий покаянный канон читают во время Великого поста. Всего святителю приписывают более 70 песнопений, среди них канон на Рождество Христово и стихиры на Сретение Господне.
Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают еще - кого почитают:
- преподобную Марфу, мать Симеона Дивногорца;
- мучеников Феодота и Феодотию;
- священномученика Федора, епископа Киринейского;
- Галатскую икону Богородицы.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник, можно ли работать по старому стилю - 4 июля вспоминают мученика Иулиана Тарсийского.
Что просить у святого Андрея и что нельзя делать сегодня
Святому Андрею молятся об исцелении от немоты и прощении грехов.
В народном календаре, как уже вспоминали, день прозвали Андрей Налива или просто - Андреев. К этому времени уже начинают наливаться колосья овса и других озимых культур, и сбор урожая не за горами. По традиции сегодня готовят овсяную кашу и много работают.
В этот день, как и всегда, церковь призывает избегать ссор, злобы, клеветы, жадности, зависти и уныния. Нельзя отказывать в помощи.
По народным приметам 4 июля стараются не брать и не давать деньги взаймы - это к финансовым трудностям. Также нельзя начинать новые дела и принимать серьезные решения с утра - по поверью, в первой половине дня все обернется неудачей и неприятностями. Поэтому принятие важных решений нужно оставить на вечер.
Приметы 4 июля - какими будут погода, осень и зима
Андреев день подсказывает, какую погоду ожидать в ближайшее время, а также какими будут осень и даже зима:
- небо затянуто тучами - к ясной и теплой погоде;
- услышали гром - ждите града, а дожди будут идти до конца лета;
- 4 июля на деревьях уже есть пожелтевшая листва - осень будет ранней;
- много ягод в лесу - к суровой зиме.
Андреевский дождик в этот день считается добрым знаком: он обещает богатый урожай.