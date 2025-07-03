Долинце отметил, что оккупационные войска могут перейти к использованию более быстрых и более дорогих дронов, и их будет сложнее перехватить.

Дроны-перехватчики не будут эффективным средством в борьбе с крылатыми или баллистическими ракетами.

Такое мнение высказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире Вечер.LIVE. По его словам, дроны-перехватчики будут эффективны против медленных целей, летящих на высоте от 2 до 4 км со скоростью до 250 км/ч.

"Мы должны понимать, что дроны-перехватчики не являются панацеей. Фактически, их ключевая цель – это воздушные цели, которые летят на незначительных высотах на малых скоростях. То есть речь идет о целях, которые летят на высотах 2-3-4 километра, и имеют скорость, которая не превышает 200-250 км/ч. В эту категорию попадают беспилотники-разведчики, беспилотники типа "Шахед"", – пояснил он.

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В то же время крылатые ракеты к этой категории не относятся, добавляет специалист.

"Сюда не попадают никакие виды баллистических вооружений, сюда не попадают КАБы и другие типы средств поражения, которые враг массированно использует. Должны понимать, что беспилотники перехватывает новый класс систем микрозащиты воздушного пространства. Но это все же системы малой дальности – преимущественно 5-10 км", – продолжил он.

При этом Долинце отметил, что оккупационные войска могут перейти к использованию более быстрых и более дорогих дронов, и их будет сложнее перехватить.

Дроны-перехватчики: другие новости

Несколько дней назад начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина создает новые подразделения ПВО, которые будут оснащены дронами-перехватчиками.

Основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный говорит, что самостоятельно дроны-перехватчики не решат проблему атак "Шахедами". По его словам, один БпЛА-перехватчик может стоить около $1000, и по сравнению с обычной авиацией, управлять им проще. Однако есть у этого средства и недостатки.

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