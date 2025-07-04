По его словам, Америка должна "убедиться, что у нас есть достаточно для нас самих".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг поставок оружия Украине. По его словам, Вашингтон продолжает предоставлять вооружение Киеву.

"Мы даем оружие Украине. Мы работаем с ними, пытаясь им помочь. Байден опустошил нашу страну, предоставляя им оружие", – заявил он в комментарии журналистам.

По его словам, Америка должна "убедиться, что у нас есть достаточно для нас самих".

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Деталей относительно того, какое оружие Штаты продолжают поставлять Украине, Трамп не раскрывал.

США приостановили поставки некоторого оружия Украине

На днях издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты Америки приостанавливают поставки зенитных ракет и некоторых важных боеприпасов для Украины – соответствующее решение приняли в Пентагоне.

BILD писал, что имеющихся запасов американских ракет Украине должно хватить до конца лета, после чего ситуация может быть критической.

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, комментируя эту ситуацию, заявила, что решение Пентагона не означает полное прекращение военной помощи.

"Мы не остановили поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось. Как вы слышали от министерства обороны, существует множество других мощных вариантов и усилий относительно ситуации с Украиной и поставками оружия", – заявила она.

Стоит отметить, что президент Украины намерен на днях обсудить ситуацию с поставками оружия с президентом США Дональдом Трампом.

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